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        Şırnak'ta Turizm Haftası kutlama programı düzenlendi

        Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu ile Şırnak Kültür, Turizm ve Tanıtım Derneği işbirliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik ve Belediye desteğiyle "Turizm Haftası" kutlama programı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 19:00 Güncelleme: 25.04.2025 - 19:17
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        Şırnak'ta Turizm Haftası kutlama programı düzenlendi
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        Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu ile Şırnak Kültür, Turizm ve Tanıtım Derneği işbirliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik ve Belediye desteğiyle "Turizm Haftası" kutlama programı yapıldı.

        15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Salonu'nda gerçekleştirilen programda, Şırnak'ın tanıtım videosu izlendi.

        Programda konuşan Vali Birol Ekici, Şırnak'ta son yıllarda huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla Antalya, Muğla ve İstanbul kadar güvenli olduğunu, insanların dilediği yere gidebildiğini söyledi.

        Şırnak'ta artık fıstık, sera, turizm ve petrolün konuşulmaya başladığını aktaran Ekici, şunları kaydetti:

        "Kırmızı medreseyi, Hz. Nuh'un türbesini daha çok kişiyle buluşturmayı hedefliyoruz. Turizmin gelişmesi açısından çeşitli projeler üretiyoruz. 19-26 Mayıs'ta, 4. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası'na ev sahipliği yapacağız. Bu turnuvaya şu ana kadar 84 sporcu başvurdu, 100'ü geçeceğini düşünüyorum. Bu sporcular Cudi Dağı eteklerinde raket sallayacaklar ve kentimizi diğer ülkelere, turizm paydaşlarına tanıtacağız."

        Belediye ile birlikte ortak bir projeye daha imza attıklarını ifade eden Ekici, Cudi Dağı'nda Hazreti Nuh Peygamber'in anısına orada bir cami inşa edeceklerini, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın bu projeyi himayesine aldığını ve projenin detayları üzerinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

        Ekici, "İnşallah 28 Haziran'da Diyanet İşleri Başkanımızın katılacağı Hz. Nuh'u anma merasiminde orada hep birlikte camimizin temelini atacağız ve ziyaretçilerin ibadet edebileceği bir cami olacak. İnşallah Şırnak daha çok turist çeken bir şehir haline gelecek. Ayrıca Cehennem Deresi'ndeki Cam Seyir Terası da bitme aşamasına geldi, orayı da en yakın zamanda mutlaka milletimizle turistlerle buluşturacağız." diye konuştu.

        Belediye Başkanı Mehmet Yarka da Valilik ile koordineli olarak çeşitli projeler üretip kentin tanıtımına katkı sunduklarını aktardı.

        ŞÜ Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış ise üniversite olarak her türlü envarteri çıkartmaya kararlı olduklarını, bu anlamda tüm ilçelerde turizm ile ilgili sempozyumlar düzenlediklerini bildirdi.

        Şırnak'ın geçmişte çok büyük badireler atlattığını, kısa sürede huzur ve güven ortamı ile birlikte çok güvenli, müreffeh bir kentte yaşadıklarını anlatan Alkış," Biz 3 ülkeye sınırı olan tek şehiriz ve bunun avantajlarını da kullanmamız gerekiyor. Aynı zamanda bir peygamber şehriyiz ve inanç turizmi açısından bu çok önemli. Bunu da iyi anlamda kullanmamız, turizmimize katkı sağlayacaktır." dedi.

        Konuşmaların ardından "Nuh'un Sofrası Yöresel Lezzetler Yarışması"nda dereceye girenler ödüllendirildi.

        Program, Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Toprak'ın "Yemek ve Kültür" temalı paneli ile devam etti.

        Programa, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş, Yazar ve Gazeteci Yavuz Donat, Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yılmaz Seçim, Bitlis Eren Üniversitesi Gastronomi Bölümü Başkanı Öğretim Görevlisi Osman Keskin, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Görevlisi Enes Güleç, Güneydoğu Aşçılar Derneği Başkanı Serdar Atabey ve Şırnak Profesyonel Aşçılar Derneği Başkanı Zeki Karaaslan, kurum temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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