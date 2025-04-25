Şırnak'ta Turizm Haftası kutlama programı düzenlendi

Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu ile Şırnak Kültür, Turizm ve Tanıtım Derneği işbirliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik ve Belediye desteğiyle "Turizm Haftası" kutlama programı yapıldı.

15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Salonu'nda gerçekleştirilen programda, Şırnak'ın tanıtım videosu izlendi.

Programda konuşan Vali Birol Ekici, Şırnak'ta son yıllarda huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla Antalya, Muğla ve İstanbul kadar güvenli olduğunu, insanların dilediği yere gidebildiğini söyledi.

Şırnak'ta artık fıstık, sera, turizm ve petrolün konuşulmaya başladığını aktaran Ekici, şunları kaydetti:

"Kırmızı medreseyi, Hz. Nuh'un türbesini daha çok kişiyle buluşturmayı hedefliyoruz. Turizmin gelişmesi açısından çeşitli projeler üretiyoruz. 19-26 Mayıs'ta, 4. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası'na ev sahipliği yapacağız. Bu turnuvaya şu ana kadar 84 sporcu başvurdu, 100'ü geçeceğini düşünüyorum. Bu sporcular Cudi Dağı eteklerinde raket sallayacaklar ve kentimizi diğer ülkelere, turizm paydaşlarına tanıtacağız."

Belediye ile birlikte ortak bir projeye daha imza attıklarını ifade eden Ekici, Cudi Dağı'nda Hazreti Nuh Peygamber'in anısına orada bir cami inşa edeceklerini, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın bu projeyi himayesine aldığını ve projenin detayları üzerinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Ekici, "İnşallah 28 Haziran'da Diyanet İşleri Başkanımızın katılacağı Hz. Nuh'u anma merasiminde orada hep birlikte camimizin temelini atacağız ve ziyaretçilerin ibadet edebileceği bir cami olacak. İnşallah Şırnak daha çok turist çeken bir şehir haline gelecek. Ayrıca Cehennem Deresi'ndeki Cam Seyir Terası da bitme aşamasına geldi, orayı da en yakın zamanda mutlaka milletimizle turistlerle buluşturacağız." diye konuştu.

Belediye Başkanı Mehmet Yarka da Valilik ile koordineli olarak çeşitli projeler üretip kentin tanıtımına katkı sunduklarını aktardı.

ŞÜ Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış ise üniversite olarak her türlü envarteri çıkartmaya kararlı olduklarını, bu anlamda tüm ilçelerde turizm ile ilgili sempozyumlar düzenlediklerini bildirdi.