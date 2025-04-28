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        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 30 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

        Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 30 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 15:35 Güncelleme: 28.04.2025 - 15:35
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        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 30 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı
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        Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 30 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında son bir haftada kent merkezi ve ilçelerde çalışmalar gerçekleştirildi.

        Bu kapsamda bazı adresler ve araçlarda yapılan aramalarda, 12,68 gram esrar, gümrük kaçağı 4 bin 190 paket sigara, 200 puro, 44 cep telefonu, 2 tabanca, uzun namlulu silah, 6 fişek, 3 şarjör, 22 silah parçası, 1140 elektronik sigara tütünü, 1755 elektronik sigara ve 467 muhtelif malzeme ele geçirildi.

        Operasyonlarda, 30 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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