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        Şırnak'ta terör operasyonlarında 1 şüpheli yakalandı

        Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 1 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 15:54 Güncelleme: 28.04.2025 - 15:54
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        Şırnak'ta terör operasyonlarında 1 şüpheli yakalandı
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        Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 1 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 21-27 Nisan'da kent merkezi ve ilçelerde terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

        Operasyonlarda, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından ilgili il birimine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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