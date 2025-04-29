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        Silopi'de gıda denetimi yapıldı

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde gıda denetimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 12:02 Güncelleme: 29.04.2025 - 12:05
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        Silopi'de gıda denetimi yapıldı
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        Şırnak'ın Silopi ilçesinde gıda denetimi yapıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Silopi ilçesinde 4 gün süren kapsamlı gıda denetimi gerçekleştirdi.

        Denetimlerde, ilçedeki gıda işletmelerinin mevcut durumları kontrol edildi ve kayıtsız işletmelerin tespit edilerek yasal mevzuata uygun şekilde kayıt altına alınması sağlandı.

        Gıda kontrol görevlileri tarafından yürütülen çalışmalarda, işletmelerin hijyen koşulları, ürün etiketlemeleri ve son kullanma tarihleri gibi çeşitli kriterler incelendi. Mevzuata aykırılık tespit edilen işletmelere yönelik gerekli işlemler başlatıldı. Ayrıca kayıt dışı olarak faaliyet gösteren işletmelerin resmi kayda alınması için işlemler yapıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri halk sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla il genelinde denetimlerini sürdürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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