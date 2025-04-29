Silopi'de gıda denetimi yapıldı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde gıda denetimi yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Silopi ilçesinde 4 gün süren kapsamlı gıda denetimi gerçekleştirdi.

Denetimlerde, ilçedeki gıda işletmelerinin mevcut durumları kontrol edildi ve kayıtsız işletmelerin tespit edilerek yasal mevzuata uygun şekilde kayıt altına alınması sağlandı.

Gıda kontrol görevlileri tarafından yürütülen çalışmalarda, işletmelerin hijyen koşulları, ürün etiketlemeleri ve son kullanma tarihleri gibi çeşitli kriterler incelendi. Mevzuata aykırılık tespit edilen işletmelere yönelik gerekli işlemler başlatıldı. Ayrıca kayıt dışı olarak faaliyet gösteren işletmelerin resmi kayda alınması için işlemler yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri halk sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla il genelinde denetimlerini sürdürüyor.