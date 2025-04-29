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        Şırnak'ta tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Şırnak'ın İdil ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 14:26 Güncelleme: 29.04.2025 - 14:26
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        Şırnak'ta tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Şırnak'ın İdil ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Mehmet B. idaresindeki 72 KC 907 plakalı tır ile Şükrü T. yönetimindeki 47 LJ 017 plakalı hafif ticari araç Mağara köyü kavşağında çarpıştı.

        Kazada, araç sürücüleri ile hafif ticari araçtaki Kadife A. Hayrettin İ. ve Emin A. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Hafif ticari araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

        Yaralılar, ambulanslarla İdil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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