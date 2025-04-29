Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta ziraat odası başkanlarından kuraklığa ilişkin açıklama

        Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Çığır köyünde bir araya gelen Cizre Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sarıyıldız, Silopi Ziraat Odası Başkanı Mesut Haşimoğlu ve İdil Ziraat Odası Başkanı Ahmet Yağan ortak açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 17:09 Güncelleme: 29.04.2025 - 17:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta ziraat odası başkanlarından kuraklığa ilişkin açıklama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Çığır köyünde bir araya gelen Cizre Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sarıyıldız, Silopi Ziraat Odası Başkanı Mesut Haşimoğlu ve İdil Ziraat Odası Başkanı Ahmet Yağan ortak açıklama yaptı.

        Ortak açıklamayı okuyan İdil Ziraat Odası Başkanı Yağan, bölge genelinde kuraklık yaşandığını söyledi.

        Özellikle buğday, arpa ve mercimek üretiminde yaşanan ürün kayıplarının sadece çiftçilerin değil tüm bölge ekonomisinin belini büktüğünü belirten Yağan, şunları kaydetti:

        "İlimizin ve bölgelerimizin geçim kaynağının büyük bir bölümü tarıma dayalıdır. Bu yıl birçok üreticimiz ürününü ya hiç alamayacak ya da maliyetini bile karşılamayacak düzeyde verimle sezonu kapatmak zorunda kalacaktır. Özellikle kıraç alanlarda yapılan kuru tarım faaliyetleri, bu kuraklıktan en ağır şekilde etkilenmiş, çiftçimiz tarlasını sürmüş, gübresini atmış, mazotunu harcamış, ama emeğinin ve alın terinin karşılığını alamayacaktır. Üreticimizin sesi olmak ve yaşanan mağduriyeti kamuoyuna duyurmak istiyoruz."

        Yağan, kuraklıktan etkilenen bölgelerde hızlı bir şekilde tespit çalışmaları başlatılmasını, zararların kayıt altına alınmasını ve çiftçilere destek verilmesini istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Soma maden faciası davasında 28 kişiden 10'una beraat
        Soma maden faciası davasında 28 kişiden 10'una beraat
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İtalya ile bağımız çok güçlü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İtalya ile bağımız çok güçlü
        "Süper Lig A.Ş'nin kurulmasına dair karar çıkartıldı"
        "Süper Lig A.Ş'nin kurulmasına dair karar çıkartıldı"
        29 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        29 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Kurumlar vergisi beyanname süresi uzatıldı
        Kurumlar vergisi beyanname süresi uzatıldı
        Murat Abbas'ın ifadesi ortaya çıktı
        Murat Abbas'ın ifadesi ortaya çıktı
        Okul servisi apartmana daldı: 2 yaralı
        Okul servisi apartmana daldı: 2 yaralı
        O anlar kamerada! Trafikte satırlı dehşet!
        O anlar kamerada! Trafikte satırlı dehşet!
        Koronavirüsle beraber 25-44 yaş arasında kalp krizi oranı yüzde 30 arttı
        Koronavirüsle beraber 25-44 yaş arasında kalp krizi oranı yüzde 30 arttı
        Amazon’un tarife hamlesine Beyaz Saray’dan tepki!
        Amazon’un tarife hamlesine Beyaz Saray’dan tepki!
        MHP lideri Bahçeli: Belediye yönetimi kokuşmuştur! Rüşvet ağı kurulmuştur!
        MHP lideri Bahçeli: Belediye yönetimi kokuşmuştur! Rüşvet ağı kurulmuştur!
        Solskjaer'den Fenerbahçe sözleri!
        Solskjaer'den Fenerbahçe sözleri!
        İspanya ve Portekiz'de hayat normale dönüyor
        İspanya ve Portekiz'de hayat normale dönüyor
        Gözü Jardel'in rekorunda!
        Gözü Jardel'in rekorunda!
        Hatay mutfağından eşsiz 28 özel lezzet
        Hatay mutfağından eşsiz 28 özel lezzet
        SGK aylıklarında 5 yıla dikkat!
        SGK aylıklarında 5 yıla dikkat!
        Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun'un ifadesine ulaşıldı!
        Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun'un ifadesine ulaşıldı!
        4 milyon 237 bin kişi için son tarih 31 Temmuz
        4 milyon 237 bin kişi için son tarih 31 Temmuz
        Bakan Şimşek: Enflasyon hedefleri konusunda tereddüt yok
        Bakan Şimşek: Enflasyon hedefleri konusunda tereddüt yok
        TÜİK mart ayı işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK mart ayı işsizlik verilerini açıkladı

        Benzer Haberler

        DEM Parti Cizre İlçe Teşkilatı'nın olduğu binada çıkan yangın söndürüldü
        DEM Parti Cizre İlçe Teşkilatı'nın olduğu binada çıkan yangın söndürüldü
        Şırnak'ta hayvanlarını otlatmaya çıkan çoban arazide ölü bulundu
        Şırnak'ta hayvanlarını otlatmaya çıkan çoban arazide ölü bulundu
        Şırnak'ta tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Şırnak'ta tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Silopi'de gıda denetimi yapıldı
        Silopi'de gıda denetimi yapıldı
        Şırnak'ta çoban ölü bulundu
        Şırnak'ta çoban ölü bulundu
        Şırnak'ta terör operasyonlarında 1 şüpheli yakalandı
        Şırnak'ta terör operasyonlarında 1 şüpheli yakalandı