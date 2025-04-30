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        Şırnak'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Şırnak'ın İdil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 15:07 Güncelleme: 30.04.2025 - 15:07
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        Şırnak'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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        Şırnak'ın İdil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 2 kişi yaralandı.

        Abuzeyt Ö. (63) idaresindeki 54 ADE 016 plakalı hafif ticari araç, Tepeköy köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayalara çarptı.

        Kazada, araç sürücüsü ile 4 yaşındaki torunu M.Ö. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla İdil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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