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        Şırnak'ta kamyon kasasında 2,5 ton kaçak et ele geçirildi

        Şırnak'ın İdil ilçesinde kamyon kasasında 2,5 ton kaçak et ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 18:32 Güncelleme: 04.05.2025 - 18:32
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        Şırnak'ta kamyon kasasında 2,5 ton kaçak et ele geçirildi
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        Şırnak'ın İdil ilçesinde kamyon kasasında 2,5 ton kaçak et ele geçirildi.

        İdil Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sulak köyü yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.

        Aramada, kamyonun kasasında Silopi ilçesinden İdil ilçesine getirildiği tespit edilen irsaliye ve faturası bulunmayan 2,5 ton kaçak et ele geçirildi.

        Ekipler, 3 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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