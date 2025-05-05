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        Şırnak'ta hurda toplama merkezinde çıkan yangın söndürüldü

        Şırnak'ın İdil ilçesinde hurda toplama merkezinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 19:34 Güncelleme: 05.05.2025 - 19:58
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        Şırnak'ta hurda toplama merkezinde çıkan yangın söndürüldü
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        Şırnak'ın İdil ilçesinde hurda toplama merkezinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yukarı Mahalle’de bulunan hurda toplama merkezinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

        Yangın nedeniyle hurda toplama merkezinde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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