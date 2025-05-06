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        Şırnak'ta miniklere uygulamalı trafik eğitimi verildi

        Şırnak İl Jandarma Trafik Kısım Amirliği ekipleri, "Trafik Haftası" etkinlikleri kapsamında öğrencilere yönelik farkındalık çalışması gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 12:41 Güncelleme: 06.05.2025 - 14:10
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        Şırnak'ta miniklere uygulamalı trafik eğitimi verildi
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        Şırnak İl Jandarma Trafik Kısım Amirliği ekipleri, "Trafik Haftası" etkinlikleri kapsamında öğrencilere yönelik farkındalık çalışması gerçekleştirdi.

        Bahçelievler Mahallesi Park AVM önünde düzenlenen etkinlikte, anaokulu öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi verildi. Eğitim sırasında çocuklara yaya geçidi kullanımı, trafik ışıkları, trafik işaretleri ve güvenli geçiş kuralları anlatıldı.

        Öğrenciler, kurulan eğitim parkurunda yaya olarak ve oyuncak araçlarla trafikte nasıl hareket etmeleri gerektiğini eğlenceli bir şekilde öğrenme fırsatı buldu. Etkinlik sonunda öğrencilere trafik kurallarına dikkat çeken broşürler ve küçük hediyeler dağıtıldı.

        Yetkililer, trafik bilincinin küçük yaşta kazandırılmasının ileride daha bilinçli bireyler yetişmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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