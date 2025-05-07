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        Şırnak Silopi'de öğrenciler çeşitli etkinliklerle buluşturuldu

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde sınıra yakın Düzova İlk ve Ortaokulunda okuyan öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 19:48 Güncelleme: 07.05.2025 - 19:56
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        Şırnak Silopi'de öğrenciler çeşitli etkinliklerle buluşturuldu
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        Şırnak'ın Silopi ilçesinde sınıra yakın Düzova İlk ve Ortaokulunda okuyan öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Silopi Meslek Yüksekokulu ile Gençlik Merkezi iş birliğiyle uygulanan "Sevgi Çiçekleri Köylerden Geleceğe El Ele Projesi" kapsamında Düzova İlk ve Ortaokulunda etkinlik gerçekleştirildi.

        İp atlama, yüz boyama, badminton ve halat çekme gibi çeşitli oyun ve etkinliklerle buluşan öğrenciler doyasıya eğlendi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, basın mensuplarına, amaçlarının öğrencilerin sosyal etkinliklerle keyifli vakit geçirmesini sağlamak olduğunu söyledi.

        Silopi Gençlik Merkezi Sorumlusu Sevda Bayram da proje kapsamında sınır bölgelerdeki okullara ulaşmayı hedeflediklerini ifade ederek, bu etkinlikleri ilçede sürekli hale getirmek istediklerini belirtti.

        Etkinliğe katılan öğrencilerden Asmin Asilkan ise etkinlik sayesinde keyifli bir gün geçirdiklerini söyledi.

        Yusuf Benzer de etkinlikte yüzlerinin boyandığını, eğlenceli vakit geçirdiklerini anlatarak, etkinliği düzenleyen herkese teşekkür ettiklerini belirtti.

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        Galeri
        Galeri

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