Silopi'de öğrencilere trafik eğitimi verildi
Şırnak'ın Silopi ilçesinde öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi erildi.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi erildi.
İlçe Jandarma Trafik Komutanlığı ekipleri, Çalışkan Anaokulundaki öğrenciler için okul bahçesinde trafik parkuru oluşturdu.
Trafik işaretleri, trafik lambası, yaya geçidi ve yol çizgileri bulunan parkurda çocuklar, pedallı araçlara binerek trafik kurallarını öğrendi.
Uygulamalı eğitimin ardından trafik işaretlerinin tanıtımı yapıldı.
Ekipler, Trafik Haftası dolayısıyla etkinliğin düzenlendiğini, etkinlikle miniklerde farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.
Çalışkan Anaokulu Müdürü Melike Zeren de ekiplere teşekkür etti.
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