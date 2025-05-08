Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Silopi'de öğrencilere trafik eğitimi verildi

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi erildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 13:13 Güncelleme: 08.05.2025 - 13:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Silopi'de öğrencilere trafik eğitimi verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi erildi.

        İlçe Jandarma Trafik Komutanlığı ekipleri, Çalışkan Anaokulundaki öğrenciler için okul bahçesinde trafik parkuru oluşturdu.

        Trafik işaretleri, trafik lambası, yaya geçidi ve yol çizgileri bulunan parkurda çocuklar, pedallı araçlara binerek trafik kurallarını öğrendi.

        Uygulamalı eğitimin ardından trafik işaretlerinin tanıtımı yapıldı.

        Ekipler, Trafik Haftası dolayısıyla etkinliğin düzenlendiğini, etkinlikle miniklerde farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

        Çalışkan Anaokulu Müdürü Melike Zeren de ekiplere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Acil dönüşmesi gereken 600 bin konut var"
        "Acil dönüşmesi gereken 600 bin konut var"
        Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasına ilişkin açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasına ilişkin açıklama
        "Bugün yarın PKK silahları bırakacak"
        "Bugün yarın PKK silahları bırakacak"
        Burak Yılmaz: Kasımpaşa'nın yeri Avrupa
        Burak Yılmaz: Kasımpaşa'nın yeri Avrupa
        İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli
        İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli
        Muslera'da ayrılık zamanı!
        Muslera'da ayrılık zamanı!
        Abisinin okul servisinin altında kaldı!
        Abisinin okul servisinin altında kaldı!
        Kayınpeder silaha damat bıçağa sarıldı! Birisi vahşice öldürüldü!
        Kayınpeder silaha damat bıçağa sarıldı! Birisi vahşice öldürüldü!
        ABD'nin gündemi: Melania Trump nerede?
        ABD'nin gündemi: Melania Trump nerede?
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Davayı kaybetti
        Davayı kaybetti
        Mattia Ahmet'in katilleri 2. kez hakim karşısında
        Mattia Ahmet'in katilleri 2. kez hakim karşısında
        Pakistan: Hindistan'ın 12 drone'unu düşürdük
        Pakistan: Hindistan'ın 12 drone'unu düşürdük
        "Karakteri beğendim"
        "Karakteri beğendim"
        Havalar ısındı! KKKA hastalığı riski artıyor
        Havalar ısındı! KKKA hastalığı riski artıyor
        Karatepe Aslantaş yazıtları UNESCO'da!
        Karatepe Aslantaş yazıtları UNESCO'da!
        İşte İsveçlilerin mutluluk formülü: Lagom
        İşte İsveçlilerin mutluluk formülü: Lagom
        Esnemek neden bulaşıcıdır?
        Esnemek neden bulaşıcıdır?
        Tekfen'de yeni dönem
        Tekfen'de yeni dönem
        İlk lokmayla gelen tehlike: Bu sendroma dikkat!
        İlk lokmayla gelen tehlike: Bu sendroma dikkat!

        Benzer Haberler

        Şırnak Silopi'de öğrenciler çeşitli etkinliklerle buluşturuldu
        Şırnak Silopi'de öğrenciler çeşitli etkinliklerle buluşturuldu
        Şırnak'ta öğrencilere yönelik seminer düzenlendi
        Şırnak'ta öğrencilere yönelik seminer düzenlendi
        Cizre'de "Etik Davranış İlkeleri" semineri düzenlendi
        Cizre'de "Etik Davranış İlkeleri" semineri düzenlendi
        Silopi'de "Trafik ve İlk Yardım Haftası" etkinliği düzenlendi
        Silopi'de "Trafik ve İlk Yardım Haftası" etkinliği düzenlendi
        Şırnak'ta zincirleme trafik kazası güvenlik kamerasında
        Şırnak'ta zincirleme trafik kazası güvenlik kamerasında
        Şırnak'ta İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı
        Şırnak'ta İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı