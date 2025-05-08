Şırnak'ta yaralı ve bitkin bulunan kaplumbağa ve 2 kuş tedavi altına alındı

Şırnak'ta arazide yaralı ve bitkin halde bulunan kaplumbağa ile 2 kuş tedavi altına alındı.

Şırnak merkez ile Güçlükonak ve Cizre ilçeleri kırsalında yaralı ve bitkin halde kaplumbağa, çobanaldatan ve ebabil kuşu bulan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İl Müdürlüğü ile güvenlik güçlerine bildirdi.

Bölgeye giden DKMP Şırnak İl Müdürlüğü ekipleri, teslim aldıkları hayvanları, Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimine götürüldü.

Koruma altına alınan kaplumbağa ve kuşlar buradaki tedavilerinin ardından doğaya salınacak.​​​​​​​