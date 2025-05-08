Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta yaralı ve bitkin bulunan kaplumbağa ve 2 kuş tedavi altına alındı

        Şırnak'ta arazide yaralı ve bitkin halde bulunan kaplumbağa ile 2 kuş tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 18:32 Güncelleme: 08.05.2025 - 18:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta yaralı ve bitkin bulunan kaplumbağa ve 2 kuş tedavi altına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şırnak'ta arazide yaralı ve bitkin halde bulunan kaplumbağa ile 2 kuş tedavi altına alındı.

        Şırnak merkez ile Güçlükonak ve Cizre ilçeleri kırsalında yaralı ve bitkin halde kaplumbağa, çobanaldatan ve ebabil kuşu bulan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İl Müdürlüğü ile güvenlik güçlerine bildirdi.

        Bölgeye giden DKMP Şırnak İl Müdürlüğü ekipleri, teslim aldıkları hayvanları, Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimine götürüldü.

        Koruma altına alınan kaplumbağa ve kuşlar buradaki tedavilerinin ardından doğaya salınacak.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump'tan İngiltere ile anlaşma açıklaması
        Trump'tan İngiltere ile anlaşma açıklaması
        Trump'tan Powell'a sert sözler: Hiçbir fikri olmayan bir aptal
        Trump'tan Powell'a sert sözler: Hiçbir fikri olmayan bir aptal
        Havalar yine serinliyor! Yağış da geliyor!
        Havalar yine serinliyor! Yağış da geliyor!
        8 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        8 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Özgür Çelik'e 15 yıl 6 ay hapis istendi
        Özgür Çelik'e 15 yıl 6 ay hapis istendi
        Galatasaray'ın 11'i netleşiyor!
        Galatasaray'ın 11'i netleşiyor!
        Nihat Kahveci'ye uzaklaştırma kararı
        Nihat Kahveci'ye uzaklaştırma kararı
        Sınıf öğretmeni silahlı saldırıda öldü!
        Sınıf öğretmeni silahlı saldırıda öldü!
        Adalı'dan Bankalar Birliği ve transfer açıklaması!
        Adalı'dan Bankalar Birliği ve transfer açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gülay’ın üçüncü ifadesi
        Gülay’ın üçüncü ifadesi
        "Acil dönüşmesi gereken 600 bin konut var"
        "Acil dönüşmesi gereken 600 bin konut var"
        Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasına ilişkin açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasına ilişkin açıklama
        Burak Yılmaz: Kasımpaşa'nın yeri Avrupa
        Burak Yılmaz: Kasımpaşa'nın yeri Avrupa
        Papa seçiminde ikinci günde de siyah dumanlar
        Papa seçiminde ikinci günde de siyah dumanlar
        İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli
        İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli
        Kabızlığı gideriyor, kilo vermeyi kolaylaştırıyor
        Kabızlığı gideriyor, kilo vermeyi kolaylaştırıyor
        ABD'nin gündemi: Melania Trump nerede?
        ABD'nin gündemi: Melania Trump nerede?
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Davayı kaybetti
        Davayı kaybetti

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta bitkin halde bulunan saz kedisi yavrusu tedaviye alındı
        Şırnak'ta bitkin halde bulunan saz kedisi yavrusu tedaviye alındı
        Şırnak'ta "Uluslararası Habur Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi" yapıldı
        Şırnak'ta "Uluslararası Habur Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi" yapıldı
        Silopi'de öğrencilere trafik eğitimi verildi
        Silopi'de öğrencilere trafik eğitimi verildi
        Şırnak Silopi'de öğrenciler çeşitli etkinliklerle buluşturuldu
        Şırnak Silopi'de öğrenciler çeşitli etkinliklerle buluşturuldu
        Şırnak'ta öğrencilere yönelik seminer düzenlendi
        Şırnak'ta öğrencilere yönelik seminer düzenlendi
        Cizre'de "Etik Davranış İlkeleri" semineri düzenlendi
        Cizre'de "Etik Davranış İlkeleri" semineri düzenlendi