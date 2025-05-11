Silopi'de "Anneler Günü" etkinliği düzenlendi
Şırnak'ın Silopi ilçesinde Anneler Günü dolayısıyla etkinlik yapıldı.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde Anneler Günü dolayısıyla etkinlik yapıldı.
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezi, gün dolayısıyla engelli çocuğu bulunan anneler için etkinlik hazırladı.
Anneleriyle etkinliğe katılan engelliler, şiir okudu, halat çekme, kaşıkta yumurta taşıma ve balon patlatma gibi çeşitli oyunlar oynadı, halay çekti.
Etkinliğe, Silopi Engellileri Yardımlaşma ve Yaşatma Derneği Başkanı İdris Kalenderoğlu ve merkezin müdürü Salih Aslan da katıldı.
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