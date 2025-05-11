Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Silopi'de "Anneler Günü" etkinliği düzenlendi

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde Anneler Günü dolayısıyla etkinlik yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 13:34 Güncelleme: 11.05.2025 - 13:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Silopi'de "Anneler Günü" etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde Anneler Günü dolayısıyla etkinlik yapıldı.

        Cumhuriyet Mahallesi'ndeki özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezi, gün dolayısıyla engelli çocuğu bulunan anneler için etkinlik hazırladı.

        Anneleriyle etkinliğe katılan engelliler, şiir okudu, halat çekme, kaşıkta yumurta taşıma ve balon patlatma gibi çeşitli oyunlar oynadı, halay çekti.

        Etkinliğe, Silopi Engellileri Yardımlaşma ve Yaşatma Derneği Başkanı İdris Kalenderoğlu ve merkezin müdürü Salih Aslan da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile Ukrayna'yı görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile Ukrayna'yı görüştü
        Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazası kamerada!
        Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazası kamerada!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü
        Hastanede ortaya çıktı! Anne-kız rolüyle organ nakli yalanı!
        Hastanede ortaya çıktı! Anne-kız rolüyle organ nakli yalanı!
        Beşiktaş'ta seçim günü
        Beşiktaş'ta seçim günü
        Müsilaj yeniden Marmara'da!
        Müsilaj yeniden Marmara'da!
        Bekçiyi bağlayıp, şoförü öldürdüler!
        Bekçiyi bağlayıp, şoförü öldürdüler!
        Anneler Günü'nü kutladılar
        Anneler Günü'nü kutladılar
        Trump'tan Çin ile ticaret görüşmelerine ilişkin mesaj
        Trump'tan Çin ile ticaret görüşmelerine ilişkin mesaj
        Anneler günü nasıl ortaya çıktı?
        Anneler günü nasıl ortaya çıktı?
        Anneler gerçekten ne ister?
        Anneler gerçekten ne ister?
        Ülkemizin büyük bölümü yağışlı! 3 uyarı birden yapıldı!
        Ülkemizin büyük bölümü yağışlı! 3 uyarı birden yapıldı!
        İşte agorafobi hakkında merak edilenler
        İşte agorafobi hakkında merak edilenler
        13 bin kilometre yol kat ettiler
        13 bin kilometre yol kat ettiler
        Kütahya'daki sır ortaya çıktı
        Kütahya'daki sır ortaya çıktı
        Trabzonspor - Galatasaray maçının hakem yorumları
        Trabzonspor - Galatasaray maçının hakem yorumları
        Yıllar sonra gelen itiraflar
        Yıllar sonra gelen itiraflar
        J10C 3 Rafale savaş uçağını düşürdü
        J10C 3 Rafale savaş uçağını düşürdü
        "Şampiyon 4 Mayıs'ta belli oldu"
        "Şampiyon 4 Mayıs'ta belli oldu"
        "Fenerbahçe’ye karşı sahada üstünlük kurduk"
        "Fenerbahçe’ye karşı sahada üstünlük kurduk"

        Benzer Haberler

        Şırnaklı anneler hasta ve engelli çocuklarını hayata bağladı
        Şırnaklı anneler hasta ve engelli çocuklarını hayata bağladı
        Şırnak'ta araçta çıkan yangın söndürüldü
        Şırnak'ta araçta çıkan yangın söndürüldü
        Şırnak'ta otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı
        Şırnak'ta otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı
        Şırnak'ta "Orman Benim" etkinliği düzenlendi
        Şırnak'ta "Orman Benim" etkinliği düzenlendi
        Cizre'de odunlukta çıkan yangın söndürüldü
        Cizre'de odunlukta çıkan yangın söndürüldü
        Şırnak'ta kamyonun çarptığı liseli Mazhar öldü
        Şırnak'ta kamyonun çarptığı liseli Mazhar öldü