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        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Gabar Dağı'ndaki petrol üretim sahasında konuştu:

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "2021 yılında başladığımız bu keşifle bugün 81 bin varillik günlük üretime ulaşarak Türkiye'deki günlük ihtiyacımızın yaklaşık yüzde 8'ini sadece buradan karşılar hale geldik. Elbette daha yapacak çok işimiz, çok önemli yeni keşif bölgelerimiz var." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 13:38 Güncelleme: 19.05.2025 - 13:38
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        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Gabar Dağı'ndaki petrol üretim sahasında konuştu:
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        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "2021 yılında başladığımız bu keşifle bugün 81 bin varillik günlük üretime ulaşarak Türkiye'deki günlük ihtiyacımızın yaklaşık yüzde 8'ini sadece buradan karşılar hale geldik. Elbette daha yapacak çok işimiz, çok önemli yeni keşif bölgelerimiz var." dedi.

        Bakan Bayraktar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Gabar Dağı'ndaki Şehit Esma Çevik-1 Nolu İlk Keşif Kuyusu'nda düzenlenen, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, farklı partilerden yaklaşık 40 milletvekilinin katıldığı programda yaptığı konuşmada, bugün gençlerle Türkiye'nin enerji bağımsızlığında en önemli projelerden Gabar'daki petrol üretim sahasında olduklarını söyledi.

        Şehit Esma Çevik sahasının çok anlamlı olduğuna işaret eden Bayraktar, enerjide en önemli projelerden birinin Gabar'da gerçekleştirilen petrol arama ve üretimi projesi olduğunu vurguladı.

        "2021 yılında başladığımız bu keşifle bugün 81 bin varillik günlük üretime ulaşarak Türkiye'deki günlük ihtiyacımızın yaklaşık yüzde 8'ini sadece buradan karşılar hale geldik. Elbette daha yapacak çok işimiz var, çok önemli yeni keşif bölgelerimiz var." diyen Bayraktar, bir taraftan mevcut üretimi artırırken bir taraftan da o çalışmaları yapmaya devam ettiklerini belirtti.

        - "Buralarda 3 binin üzerinde çoğunluğu bu bölgenin insanı genç kardeşimiz çalışıyor"

        Bayraktar, "Hepinizin malumu Sayın Cumhurbaşkanı'mız milletimize Karadeniz'den yeni bir müjde verdi ve yaklaşık 75 milyar metreküplük yani bizim konutlarımızda kullandığımız doğal gazı 3,5 yıl boyunca tek başına karşılayacak yeni rezerv keşfimizi halkımızla, insanımızla paylaştı. Öncelikle bunun tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Orada da hem üretim hem de yeni keşif çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

        Bir o kadar önemli projenin de Gabar'da bugün 81 bin varile ulaşan günlük üretim olduğunu dile getiren Bayraktar, şunları kaydetti:

        "Yeni sahalar, yeni keşiflerle inşallah daha da büyüyerek Türkiye'nin enerjideki dışa bağımlılığı düşürecek ve önümüzdeki dönemde çok daha güçlü şekilde ekonomimize katkı yapacak bir proje. Bu projenin sadece ekonomik değeri yok aynı zamanda bu bölgeye yaptığı katkı bakımından da çok daha büyük bir anlamı var. Malumunuz bu bölge terörle anılan, gidilemeyen bir bölgeydi. Ama hamdolsun burada, bu dağlarda 680 kilometre yol ağı yaptık. Buralarda 3 binin üzerinde çoğunluğu bu bölgenin insanı genç kardeşimiz çalışıyor. Artık bu bölgenin gençleri burada kalmaya, Şırnak göç veren değil, göç alan bir şehir haline gelmeye başladı. Dolayısıyla bunun katkısı bence ekonomik katkısı kadar kıymetli. Bütün bu çalışmalarımızın gerçekleştiği yerde milli egemenliğin temsili, milli iradenin temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız ve diğer bütün temsilcilerle bir arada olmak bizim için çok büyük bir anlam ifade ediyor."

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