Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Gabar Dağı'ndaki petrol üretim sahasında konuştu:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "2021 yılında başladığımız bu keşifle bugün 81 bin varillik günlük üretime ulaşarak Türkiye'deki günlük ihtiyacımızın yaklaşık yüzde 8'ini sadece buradan karşılar hale geldik. Elbette daha yapacak çok işimiz, çok önemli yeni keşif bölgelerimiz var." dedi.

Bakan Bayraktar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Gabar Dağı'ndaki Şehit Esma Çevik-1 Nolu İlk Keşif Kuyusu'nda düzenlenen, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, farklı partilerden yaklaşık 40 milletvekilinin katıldığı programda yaptığı konuşmada, bugün gençlerle Türkiye'nin enerji bağımsızlığında en önemli projelerden Gabar'daki petrol üretim sahasında olduklarını söyledi.

Şehit Esma Çevik sahasının çok anlamlı olduğuna işaret eden Bayraktar, enerjide en önemli projelerden birinin Gabar'da gerçekleştirilen petrol arama ve üretimi projesi olduğunu vurguladı.

"2021 yılında başladığımız bu keşifle bugün 81 bin varillik günlük üretime ulaşarak Türkiye'deki günlük ihtiyacımızın yaklaşık yüzde 8'ini sadece buradan karşılar hale geldik. Elbette daha yapacak çok işimiz var, çok önemli yeni keşif bölgelerimiz var." diyen Bayraktar, bir taraftan mevcut üretimi artırırken bir taraftan da o çalışmaları yapmaya devam ettiklerini belirtti.