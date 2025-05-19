TBMM Başkanı Kurtulmuş, Şırnak Gabar Dağı'ndaki petrol akışını izledi:

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfi olarak kayıtlara geçen Şırnak Gabar'da petrol üretimi yapılan sahada petrol akışını izledi.

Kurtulmuş, beraberinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve farklı partilerden yaklaşık 40 milletvekili ile Gabar'da düzenlenen programda, Şehit Esma Çevik-1 Nolu İlk Keşif Kuyusu'nda inceleme yaptı, kuyunun vanasını açtı, petrol akışını izledi.

Petrol numunesini inceleyen Kurtulmuş, basın mensuplarına, çok anlamlı bir günde 81 bin varil üretimin gerçekleştiği bölgede Şehit Esma Çevik-1 Nolu kuyudan petrolün çıkarılmasını izleyeceklerini söyledi.

"Bu bizim için hakikaten tarihi bir gün, tarihi bir an. Bütün çalışan arkadaşlarımıza, 3200 çalışana başarılar diliyorum. Allah emeklerini var etsin." ifadelerini kullanan Kurtulmuş, bu üretimin Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

Kurtulmuş, bu zenginliğin artarak devam etmesini dilediklerini belirterek, "Ümit ederim ki bu bölgede bulunacak petrolle hem Türkiye'nin enerjideki tam bağımsızlığı sağlanmış olacak hem de bölgenin zenginleşmesi, refahı, huzuru, barışı ve birliği temin edilmiş olacak. Rezervin çok güçlü olduğunu biliyoruz. Durduğumuz yerin altında bir petrol denizi kaynıyor. 81 bin varil az bir şey değil, çok kısa bir süre içerisinde 100 bin varile çıkacak." dedi.

Bunun Türkiye için büyük bir mutluluk olduğunu, Türkiye'nin zenginliği olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Petrolde dışa olan bağımlılığımızı kaldırdığımız zaman cari açık vermeyen, cari fazla veren bir ülke haline geleceğiz. Dolayısıyla bugün burada olmaktan, bu güzel petrol kuyusunda, bu petrolle birebir temas etmekten büyük keyif aldığımı ifade etmek isterim. Milletimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar da petrol üretimi yapılan bu alanda ismi yaşatılan Astsubay Esma Çevik'in 2019'da Şırnak'ın İdil ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıya müdahale sırasında meydana gelen patlamada şehit düştüğünü anımsattı. Şehidin hem bu ilk kuyuda hem de petrol akışı yapılacak kuyu ile sahaya adını verdiklerini dile getiren Bayraktar, "Buradaki sahalarımızdan birisi Şehit Esman Çevik, diğeri Şehit Aybüke Yalçın sahası. Dolayısıyla şehitlerimizi de bu vesileyle anmış oluyoruz." diye konuştu. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da bu çalışmaların artarak devam etmesinin Türkiye açısından kıymetli olduğunu belirterek, şunları kaydetti: