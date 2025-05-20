Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Eşinin tayini dolayısıyla geldiği Şırnak'ta ürettiği bal ile Paris'te "Altın Lezzet Ödülü" aldı

        EKREM PAYAN - Eşinin tayini dolayısıyla geldiği Şırnak'ta arıcılığa başlayan Yusuf Göktepe, ürettiği bal ile Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Uluslararası Bal Yarışması'nda "Altın Lezzet Ödülü" aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 11:10 Güncelleme: 20.05.2025 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eşinin tayini dolayısıyla geldiği Şırnak'ta ürettiği bal ile Paris'te "Altın Lezzet Ödülü" aldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        EKREM PAYAN - Eşinin tayini dolayısıyla geldiği Şırnak'ta arıcılığa başlayan Yusuf Göktepe, ürettiği bal ile Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Uluslararası Bal Yarışması'nda "Altın Lezzet Ödülü" aldı.

        Mersin'de yaşayan ve daha önce birçok sektörde çalışan Göktepe, 2020 yılında Erdemli Halk Eğitimi Merkezi'nce açılan arıcılık kursunda eğitim gördü.

        Göktepe, ilgi duyduğu bu alanda akademik olarak da eğitim almak istedi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu Arıcılık Programı'nda öğrenim gören Göktepe, akşamları da Muğla'nın köylerinde arıcılık eğitimleri verdi.

        Mezun olduktan sonra 2022'de akademisyen eşinin tayini dolayısıyla Şırnak'a gelen Göktepe, kentte bir süre tarım danışmanlığı yaptı.

        Daha sonra tanıştığı Zeki Sidar'ın da önerisi ve kovan desteği sayesinde arıcılık yapmaya başlayan Göktepe, Balveren beldesinde kışlattığı arılarını yazın da Hakkari'nin yaylalarına götürüyor.

        Ürettiği balı kargo ile ülkenin dört bir yanına gönderen Göktepe, bu yıl ocak ayında Paris'te düzenlenen Uluslararası Bal Yarışması'nda "Altın Lezzet Ödülü" aldı.

        Göktepe, kendi markasıyla bal üretimini sürdürüyor.

        - Türkiye'nin dört bir yanına kargo ile bal gönderiyor

        Yusuf Göktepe, AA muhabirine, kente geldiğinde bir dönem Şırnak Arı Yetiştiricileri Birliğinde tarım danışmanlığı yaptığını, daha sonra Balveren beldesinde tanıştığı arıcı Zeki Sidar'ın kendisini arıcılık yapmaya ikna ettiğini söyledi.

        Sidar'ın kendisine ilk etapta 10 kovan arı verdiğini anlatan Göktepe, bu sayede arıcılığa başladığını belirtti.

        Göktepe, arılarını 9 ay 1640 rakımlı Balveren beldesinde, yazın 3 ay da 2 bin 300 rakımlı Hakkari'nin Akkuş Yaylası'na götürdüğünü ifade ederek, bu bölgenin, endemik bitki çeşitliliği ve florasıyla besin değeri yüksek bal üretmeye elverişli olduğunu dile getirdi.

        Bu yıl ocak ayında Paris'te düzenlenen Uluslararası Bal Yarışması'na katıldığını, "Altın Lezzet Ödülü"ne layık görüldüğünü ifade eden Göktepe, şunları söyledi:

        "115 kovanda yıllık 2,5 ton bal üretimimiz var. Çok fazla talep var. Oluşturduğumuz marka ile Türkiye'nin dört bir yanına kargo ile bal göndererek tüketicilerin sofrasına ulaştırıyoruz. Eylülün ortasına doğru hasadımız oluyor. Numunelerimizi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi laboratuvarlarına gönderip, analizleri tüketicilerimizle paylaşıyoruz."

        Göktepe'yi yönlendirerek kendisi gibi arıcılık yapmasını sağlayan Mehmet Zeki Sidar da kentte 2008 yılından bu yana bal ürettiğini belirtti.

        Son 2 yıldır Yusuf Göktepe ile arıcılık yaptıklarını anlatan Sidar, "Haziran ayından sonra buralar ısındığı için yaylaya gidiyoruz. Kaliteli organik bal üretmek çabasındayız. Balımızı ülkenin her tarafına gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Üniversite öğrencisiydi... Kanyonda trajik son!
        Üniversite öğrencisiydi... Kanyonda trajik son!
        İBB soruşturmasında 3. dalga: 22 gözaltı!
        İBB soruşturmasında 3. dalga: 22 gözaltı!
        ABD'de "tehlikeli hava olayları" uyarısı
        ABD'de "tehlikeli hava olayları" uyarısı
        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
        Benzinlikte kadına şiddet! Eşkıyalar tutuklandı!
        Benzinlikte kadına şiddet! Eşkıyalar tutuklandı!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Konutta reel düşüş 15. ayında
        Konutta reel düşüş 15. ayında
        "Nicole Kidman'ı kıskanmadım"
        "Nicole Kidman'ı kıskanmadım"
        Kayınpeder ve baldıza kezzaplı saldırı!
        Kayınpeder ve baldıza kezzaplı saldırı!
        Bir kaleciden daha fazlası: Muslera!
        Bir kaleciden daha fazlası: Muslera!
        Araya karıştı
        Araya karıştı
        Büyüyen yeni tehlike
        Büyüyen yeni tehlike
        Netanyahu Trump'ın "Gazze vizyonuna" bağlı olduğunu iddia etti
        Netanyahu Trump'ın "Gazze vizyonuna" bağlı olduğunu iddia etti
        Kritik HSK seçiminde finale doğru
        Kritik HSK seçiminde finale doğru
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Kardeşini yaraladı, yengesini öldürdü! "Ukala ukala konuştu"
        Kardeşini yaraladı, yengesini öldürdü! "Ukala ukala konuştu"
        Boynundan ve yüzünden bıçakladı! Takside dehşet!
        Boynundan ve yüzünden bıçakladı! Takside dehşet!
        Motosikletin arkasındaydı... 19 yaşında hayata veda!
        Motosikletin arkasındaydı... 19 yaşında hayata veda!
        Kaşınan yer kaşınmadan nasıl rahatlar?
        Kaşınan yer kaşınmadan nasıl rahatlar?
        Terracotta askerlerinin hepsi neden farklı yüz ifadesine sahip?
        Terracotta askerlerinin hepsi neden farklı yüz ifadesine sahip?

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta uyuşturucu, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 22 kişi hakkınd...
        Şırnak'ta uyuşturucu, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 22 kişi hakkınd...
        TBMM Başkanı Kurtulmuş: Artık bu dağlarda korku, ölüm, kurşunlar, bombalar...
        TBMM Başkanı Kurtulmuş: Artık bu dağlarda korku, ölüm, kurşunlar, bombalar...
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, "Şırnak Sivil Toplum Buluşması"...
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, "Şırnak Sivil Toplum Buluşması"...
        TBMM Başkanı Kurtulmuş: Artık bu dağlarda korku, ölüm kurşunlar, bombalar d...
        TBMM Başkanı Kurtulmuş: Artık bu dağlarda korku, ölüm kurşunlar, bombalar d...
        TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Şırnak Sivil Toplum Buluşması" programında konuştu...
        TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Şırnak Sivil Toplum Buluşması" programında konuştu...
        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Şırnak'ta valiliği ve belediyeyi ziyaret etti
        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Şırnak'ta valiliği ve belediyeyi ziyaret etti