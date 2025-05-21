Şırnak'ta "Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkez Toplantısı" yapıldı.

Valilik Toplantı Salonu'nda Vali Birol Ekici başkanlığında düzenlenen toplantıda, kent genelinde yürütülen çalışmalar ve alınacak önlemlere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Vali Ekici, yıl itibarıyla kent genelinde az yağış olduğunu, bunun tarımsal alanlara etkisinin olacağını belirtti.

Belediye Başkanı Mehmet Yarka da il genelinde içme suyu hatlarındaki debi düşüklüğü nedeniyle vatandaşların suyu tasarruflu kullanması gerektiğini belirtti.

Toplantıda ziraat odaları başkanları ve diğer katılımcılar, kuraklık ve kentteki alternatif ürünlere ilişkin bilgi alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya, İdil Kaymakamı Anıl Adıgüzel, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Silopi Kaymakamı Cihat Koç, İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdür Vekili İhsan Süreyya Yıldız, İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Sezgin, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hakkı Turğut, Meteoroloji Müdürü Bedri Ürper ve ziraat odası başkanları katıldı.