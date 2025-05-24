Şırnak'ta "Uluslararası Güçlükonak Sempozyumu" sona erdi
Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde düzenlenen "Uluslararası Güçlükonak Sempozyumu" sona erdi.
Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde düzenlenen "Uluslararası Güçlükonak Sempozyumu" sona erdi.
Valilik, Şırnak Üniversitesi ve Güçlükonak Kaymakamlığı ile Güçlükonak ve Fındık beldesi belediyelerinin işbirliğiyle Aile Destek Merkezi'nde gerçekleştirilen sempozyumun ikinci gününde çeşitli oturumlar düzenlendi.
Dün başlayan sempozyumda, 15 ülkeden 70'i aşkın akademisyen tarafından 63 bildiri sunuldu.
Oturumlarda, Güçlükonak ilçesinin büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığı, ilçenin sosyokültürel yapısında iz bırakan figürler ve ilçenin Antep fıstığı potansiyeli gibi konular ele alındı.
Güçlükonak Kaymakamı Ökkeş Furkan Karakurt, kapanış töreninde, sempozyum sayesinde ilçenin tarihi ve kültürünün daha iyi anlaşılacağını söyledi.
Akademisyenlerin oturumlarda güzel konulara işaret ettiklerini aktaran Karakurt, "İlçemiz son yıllarda yapılan etkinliklerle, festivallerle adını duyuruyor." dedi.
Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış da üniversite olarak her yıl bir ilçede sempozyum gerçekleştirdiklerini söyledi.
Sempozyumdaki çıktıları kitap haline getireceklerini belirten Alkış, "Sempozyum hayırlara vesile olsun. Çok iyi bir sempozyumu daha geride bıraktığımızı düşünüyorum. İlçemiz inşallah kısa sürede turizmi, hayvancılığı ve kültürü ile anılan bir yer olacaktır." diye konuştu.
Daha sonra katılımcılar ilçenin tarihi yerlerini gezdi.
Programa, Güçlükonak Belediye Başkanı Selahattin Aktuğ, Fındık Belde Belediye Başkanı Abdulselam İmre, İlçe Emniyet Amiri Mahmud Esad Katıksız, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Karadeniz, Akçay Jandarma Komando Alay Komutanı Albay Sedat Kara, kurum müdürleri, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.
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