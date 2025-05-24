Şırnak'ta "Uluslararası Güçlükonak Sempozyumu" sona erdi

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde düzenlenen "Uluslararası Güçlükonak Sempozyumu" sona erdi.

Valilik, Şırnak Üniversitesi ve Güçlükonak Kaymakamlığı ile Güçlükonak ve Fındık beldesi belediyelerinin işbirliğiyle Aile Destek Merkezi'nde gerçekleştirilen sempozyumun ikinci gününde çeşitli oturumlar düzenlendi.

Dün başlayan sempozyumda, 15 ülkeden 70'i aşkın akademisyen tarafından 63 bildiri sunuldu.

Oturumlarda, Güçlükonak ilçesinin büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığı, ilçenin sosyokültürel yapısında iz bırakan figürler ve ilçenin Antep fıstığı potansiyeli gibi konular ele alındı.

Güçlükonak Kaymakamı Ökkeş Furkan Karakurt, kapanış töreninde, sempozyum sayesinde ilçenin tarihi ve kültürünün daha iyi anlaşılacağını söyledi.

Akademisyenlerin oturumlarda güzel konulara işaret ettiklerini aktaran Karakurt, "İlçemiz son yıllarda yapılan etkinliklerle, festivallerle adını duyuruyor." dedi.

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış da üniversite olarak her yıl bir ilçede sempozyum gerçekleştirdiklerini söyledi.