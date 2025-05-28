Şırnak'ta gümrük muhafaza memurlarını tehdit ettikleri iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
Şırnak'ın Silopi ilçesinde gümrük muhafaza memurlarını, araçlarının önünü kesip, tehdit ve hakaret ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde gümrük muhafaza memurlarını, araçlarının önünü kesip, tehdit ve hakaret ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Şırnak- Silopi kara yolunda önceki gün Habur Sınır Kapısı'nda görevli bazı gümrük muhafaza memurlarının bulunduğu aracın önünün bir başka araçla kesilip, memurlara tehdit ve hakaretlerde bulunulmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince M.E.A, S.A. ve S.B. gözaltına alındı.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince, "ulaşım araçlarının alıkonulması" suçundan tutuklandı.
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