Şırnak'ta gümrük muhafaza memurlarını tehdit ettikleri iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Şırnak- Silopi kara yolunda önceki gün Habur Sınır Kapısı'nda görevli bazı gümrük muhafaza memurlarının bulunduğu aracın önünün bir başka araçla kesilip, memurlara tehdit ve hakaretlerde bulunulmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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