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        Silopi'de öğrencilere giyim yardımı

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde öğrencilere giyim yardımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 11:15 Güncelleme: 29.05.2025 - 11:15
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        Silopi'de öğrencilere giyim yardımı
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        Şırnak'ın Silopi ilçesinde öğrencilere giyim yardımı yapıldı.

        Türk Kızılay Şırnak Şubesi, kırsal Pınarönü köyünde Babındak İlkokulunda ihtiyaç sahibi öğrencilere giyim yardımında bulundu.

        Kızılay gönülleri, öğrencilere ilkyardım el kitapçıkları dağıttı.

        Türk Kızılay Şırnak Şube Başkanı Muhittin Benek, Türk Kızılay olarak çocukların yanında olacaklarını belirterek, eğitim hayatlarını daha sağlıklı ve mutlu sürdürebilmeleri adına öğrencilere destek olmaya devam edeceklerini bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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