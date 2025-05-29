Silopi'de öğrencilere giyim yardımı

Türk Kızılay Şırnak Şube Başkanı Muhittin Benek, Türk Kızılay olarak çocukların yanında olacaklarını belirterek, eğitim hayatlarını daha sağlıklı ve mutlu sürdürebilmeleri adına öğrencilere destek olmaya devam edeceklerini bildirdi.

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