Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Silopi'de tecrübe paylaşım buluşması düzenlendi

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde tecrübe paylaşım buluşması düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 17:30 Güncelleme: 30.05.2025 - 17:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Silopi'de tecrübe paylaşım buluşması düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde tecrübe paylaşım buluşması düzenlendi.

        Genç Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (Genç MÜSİAD) Şırnak Şubesince gerçekleştirilen programda kendi işini kurmak isteyenlere girişimcilik hakkında bilgi verildi.

        Genç MÜSİAD Şırnak Şube Başkanı Melik Kayar, yaptığı konuşmada, genç girişimcilerin yolunu aydınlatacak projelere önem verdiklerini belirtti.

        Kadın girişimci Sabriye Büngin de girişimci olmak isteyen kadınlara tavsiyelerde bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kartalkaya iddianamesi kabul edildi!
        Kartalkaya iddianamesi kabul edildi!
        Kurtulmuş yeniden başkan adayı oldu
        Kurtulmuş yeniden başkan adayı oldu
        "Faizsiz ekonomi özlemimi dillendirmeye devam edeceğim"
        "Faizsiz ekonomi özlemimi dillendirmeye devam edeceğim"
        30 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        30 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Papara soruşturmasında yeni detaylar
        Papara soruşturmasında yeni detaylar
        10 katlı inşaatta facia kıl payı!
        10 katlı inşaatta facia kıl payı!
        Ağır müebbet istendi beraat etti!
        Ağır müebbet istendi beraat etti!
        Şampiyon son maçına çıkıyor!
        Şampiyon son maçına çıkıyor!
        Darp edilen kadın hastanede öldü!
        Darp edilen kadın hastanede öldü!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Osimhen'e 'çevre' baskısı!
        Osimhen'e 'çevre' baskısı!
        Kız çocuklarının görüntülerini paylaştı! Sınır dışı!
        Kız çocuklarının görüntülerini paylaştı! Sınır dışı!
        F.Bahçe'de ayrılıklar netleşiyor!
        F.Bahçe'de ayrılıklar netleşiyor!
        Kremlin: Rus heyeti 2 Haziran'da İstanbul'da
        Kremlin: Rus heyeti 2 Haziran'da İstanbul'da
        Güney'in firarında başrol oynadı
        Güney'in firarında başrol oynadı
        Eyüp Subaşı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Eyüp Subaşı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Ozan Tufan'ın, Bella Hadid anısı
        Ozan Tufan'ın, Bella Hadid anısı
        "Genetik kodu daha iyi anlarsak o önemli hastalığı yok edebiliriz"
        "Genetik kodu daha iyi anlarsak o önemli hastalığı yok edebiliriz"
        İnsan hayatıyla oynamak
        İnsan hayatıyla oynamak

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta kilise avlusundaki 402 yıllık dut ağacının bakımı yapılıyor
        Şırnak'ta kilise avlusundaki 402 yıllık dut ağacının bakımı yapılıyor
        BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Şırnak'ta konuştu:
        BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Şırnak'ta konuştu:
        Destici: Hepsi silahlarını bırakacak ki o zaman örgüt silah bırakmış olacak
        Destici: Hepsi silahlarını bırakacak ki o zaman örgüt silah bırakmış olacak
        Silopi'de öğrencilere giyim yardımı
        Silopi'de öğrencilere giyim yardımı
        Şırnak'ta devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Şırnak'ta devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Şırnak'ta 95 öğrenci için açık hava sinema etkinliği düzenlendi
        Şırnak'ta 95 öğrenci için açık hava sinema etkinliği düzenlendi