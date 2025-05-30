Silopi'de tecrübe paylaşım buluşması düzenlendi

Kadın girişimci Sabriye Büngin de girişimci olmak isteyen kadınlara tavsiyelerde bulundu.

Genç Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (Genç MÜSİAD) Şırnak Şubesince gerçekleştirilen programda kendi işini kurmak isteyenlere girişimcilik hakkında bilgi verildi.

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