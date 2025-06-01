Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 15:49 Güncelleme: 01.06.2025 - 15:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        F. M'nin kullandığı 51 ACK 127 plakalı otomobil, Görümlü beldesinin çevre yolunda, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.​​​​​​​

        Kazada, sürücü ile araçtaki N.A (17), D.A. (20) ve H.B. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çabasıyla sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Sürücü F. M. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ukrayna heyeti yarın İstanbul'da olacak
        Ukrayna heyeti yarın İstanbul'da olacak
        Matematik mühendisi kadın, arkadaşını öldürdü!
        Matematik mühendisi kadın, arkadaşını öldürdü!
        Trump NASA Direktörlüğü adayını geri çekti
        Trump NASA Direktörlüğü adayını geri çekti
        Genç doktorun ölümünde sır perdesi aralandı!
        Genç doktorun ölümünde sır perdesi aralandı!
        Bayramda ulaşım ücretsiz
        Bayramda ulaşım ücretsiz
        Sabah çiçek gönderdiği karısını öğleden sonra vurdu!
        Sabah çiçek gönderdiği karısını öğleden sonra vurdu!
        Wilfried Zaha, Galatasaray'dan resmen ayrıldı!
        Wilfried Zaha, Galatasaray'dan resmen ayrıldı!
        İş insanını öldürüp bagaja koydular!
        İş insanını öldürüp bagaja koydular!
        Fenerbahçe sezonu kupasız tamamladı
        Fenerbahçe sezonu kupasız tamamladı
        Başarısız kaçma girişimi
        Başarısız kaçma girişimi
        Elon Musk'ın Beyaz Saray günleri bitti
        Elon Musk'ın Beyaz Saray günleri bitti
        Trump'tan CBS'e dava: Zihinsel ızdırap yaşadı, itibarı zedelendi
        Trump'tan CBS'e dava: Zihinsel ızdırap yaşadı, itibarı zedelendi
        PSG'nin şampiyonluğunun ardından Paris karıştı
        PSG'nin şampiyonluğunun ardından Paris karıştı
        Haziran, şiddetli sağanakla başladı! Çok sayıda il için uyarı!
        Haziran, şiddetli sağanakla başladı! Çok sayıda il için uyarı!
        Beşiktaş'ın hedefi üçüncü sıra!
        Beşiktaş'ın hedefi üçüncü sıra!
        Rusya'da köprü trenin üstüne çöktü
        Rusya'da köprü trenin üstüne çöktü
        Görev aşkına 40 saat havada kaldı
        Görev aşkına 40 saat havada kaldı
        Uyku öncesi alışkanlıklarınız ne kadar sağlıklı?
        Uyku öncesi alışkanlıklarınız ne kadar sağlıklı?
        Vücudunuzu istediğiniz şekle sokan o uygulamaya dikkat!
        Vücudunuzu istediğiniz şekle sokan o uygulamaya dikkat!
        "Otobüs şoförüydüm oyuncu oldum"
        "Otobüs şoförüydüm oyuncu oldum"

        Benzer Haberler

        Silopi'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 1'i ağır, 4 yaralı
        Silopi'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 1'i ağır, 4 yaralı
        Şırnak'ta 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası doğaseverlerin rotası oldu
        Şırnak'ta 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası doğaseverlerin rotası oldu
        Silopi'de tecrübe paylaşım buluşması düzenlendi
        Silopi'de tecrübe paylaşım buluşması düzenlendi
        Şırnak'ta kilise avlusundaki 402 yıllık dut ağacının bakımı yapılıyor
        Şırnak'ta kilise avlusundaki 402 yıllık dut ağacının bakımı yapılıyor
        BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Şırnak'ta konuştu:
        BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Şırnak'ta konuştu:
        Destici: Hepsi silahlarını bırakacak ki o zaman örgüt silah bırakmış olacak
        Destici: Hepsi silahlarını bırakacak ki o zaman örgüt silah bırakmış olacak