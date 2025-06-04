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        Şırnak'ta arkeolojik kazılar için yüzey araştırması yapıldı

        Şırnak'ta arkeolojik kazılar için yüzey araştırması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 13:01 Güncelleme: 04.06.2025 - 13:10
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        Şırnak'ta arkeolojik kazılar için yüzey araştırması yapıldı
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        Şırnak'ta arkeolojik kazılar için yüzey araştırması gerçekleştirildi.

        Şırnak Valiliği onayı ile 10'u arkeolog, 2'si ilahiyatçı 12 kişilik heyet, Şırnak'ta Nuh Tufanı'ndan sonra ilk yerleşim olduğuna inanılan Yoğurtçular (Heştan) köyü ve Hz. Nuh'un gemisinin bulunduğu değerlendirilen Cudi Sefine Bölgesi ile Gabar Dağı Finik Kalesi bölgesinde yüzey araştırması yaptı.

        Heyette yer alan Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Tasavvuf Ana Bilim Başkanı Prof. Dr. İbrahim Baz, AA muhabirine, ekibin yıllardır Hz. Nuh'un gemisinin Ağrı Dağı'nda olmasına ilişkin inceleme yaptığını, son yıllarda bu çalışmanın Şırnak Cudi Dağı'na kaydığını söyledi.

        Dünyada bu konuda yoğun olarak çalışan 5 ekibin bulunduğunu anlatan Baz, bu ekiplerden birine üye olduğunu belirtti.

        Baz, şöyle konuştu:

        "Biz de 2 yıldan bu yana ABD, İtalya, Fransa ve Ukrayna'dan olmak üzere arkeolog ve ilahiyatçı hocalarımızla Ağrı Dağı'ndaki çalışmalar yanında Cudi Dağı'nda yüzey çalışması yapmaya başladık. Bu seneki çalışmalarımızı da tamamladık. Burada 3 ana konu üzerinde çalıştık. Bunlardan biri Hristiyan ve Yahudi kaynaklarında geçen Hz. Nuh'un gemiden indikten sonra kendisiyle beraber insanlarla kurduğu eski kaynaklarda 'semanin' diye geçen, Kürtçe Heştan adıyla kurulan Yoğurtçular köyü. İslam tarihi kaynaklarında bu köyde 'suk-u semanin' olarak anılan bir çarşı olduğu ifade edilmektedir. Yerel halkın yardımlarıyla kaynaklarda geçen 7 kilisenin 3'ünün konumları da tespit edildi."

        Cudi Dağı bölgesinde ekip olarak gözlem çalışması yürüttüklerini bildiren Baz, şunları kaydetti:

        "Bu çalışmalar çerçevesinde hem Hz. Nuh'un gemisinin durduğu noktanın tespiti için arkeolojik kazıların yapılması hem tarihi ile alakalı daha detaylı çalışmalar hem de Hz. Nuh tarafından kurulmuş olduğu kabul edilen köy ile ilgili çalışmalar başlatılması planlanmaktadır. Böyle olduğunda şu ortaya çıkacaktır. Muhtemelen yeryüzündeki en kadim yerleşim yeri olarak bilinen, Hz. Nuh tarafından kurulan Cudi Dağı eteklerindeki bir mekan ortaya çıkacak. Bugün sadece Şırnak petrolü ile değil aynı zamanda Cudi Dağı Hz. Nuh ile anılmış olacak. Dileriz bütün dinlerin Hristiyanlığın, Yahudiliğin ve İslam'ın ortak kabulü olan bir Peygamberin mirası ve o mirasa ait veriler gün yüzüne çıkar."

        Çalışmaların devam edeceğini ve bu çalışmalara Vali Birol Ekici'nin destek verdiğini kaydeden Baz, Gabar Dağı'nda da çeşitli yüzey araştırmaları yaptıklarını aktardı.

        Gabar Dağı'ndaki Finik Kalesi'nde de çalışma yürüttüklerini bildiren Baz, "Buralarda da gerekli çalışmalar yapıldığında Gabar Dağı sadece petrolü ile değil tarihi, kültürü ve arkeolojik verileriyle ülke gündeminde hak ettiği yeri alacaktır. Bundan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığının onayı ile kazı ve diğer işlemler yapılması gerekiyor. Çalışmalar sonucunda rapor hazırlayacağız. Kültür ve Turizm Bakanlığı onayının ardından bölgede kazı çalışmalarına başlanabilecek." ifadelerini kullandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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