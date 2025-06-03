Şırnak'ta 3 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 9 şüpheli tutuklandı

Yaralılar, ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, iki grubun bazı fertleri kavgayı hastane önünde de sürdürmüş, bu arada hastanenin camları kavga esnasında zarar görmüştü.

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