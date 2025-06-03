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        Şırnak'ta 3 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 9 şüpheli tutuklandı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde 3 kişinin yaralandığı taşlı sopalı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 20:00 Güncelleme: 03.06.2025 - 20:00
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        Şırnak'ta 3 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 9 şüpheli tutuklandı
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde 3 kişinin yaralandığı taşlı sopalı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Cizre Cumhuriyet Başsavcılığınca, önceki gün Kale Mahallesi Orhan Doğan Caddesi'nde iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i kasten yaralama, 4'ü kamu malına zarar vermek suçundan çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

        - Olay

        Kale Mahallesi'nde 5 Haziran'da iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada, 3 kişi yaralanmış, polis ekipleri tarafları biber gazı kullanarak dağıtmıştı.

        Yaralılar, ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, iki grubun bazı fertleri kavgayı hastane önünde de sürdürmüş, bu arada hastanenin camları kavga esnasında zarar görmüştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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