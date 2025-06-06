Şırnak'ta tırda çıkan yangın söndürüldü
Şırnak'ın Cizre ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü.
İ.T. idaresindeki 47 PV 095 plakalı tır, Cizre-Silopi çevre yolu Devlet Hastanesi kavşağında balata kısmından yanmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu tırda hasar oluştu.
Tırın kaldırılmasının ardından bir süre aksayan ulaşım yeniden normale döndü.
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