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        Şırnak'ta tırda çıkan yangın söndürüldü

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 21:14 Güncelleme: 06.06.2025 - 21:14
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        Şırnak'ta tırda çıkan yangın söndürüldü
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü.

        İ.T. idaresindeki 47 PV 095 plakalı tır, Cizre-Silopi çevre yolu Devlet Hastanesi kavşağında balata kısmından yanmaya başladı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu tırda hasar oluştu.

        Tırın kaldırılmasının ardından bir süre aksayan ulaşım yeniden normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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