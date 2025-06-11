Şırnak'ta yıldırım isabet eden 95 küçükbaş hayvan telef oldu

Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Köye yakın bölgeye düşen yıldırımın isabet ettiği sürüdeki 95 küçükbaş hayvan telef oldu.

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde yıldırım isabet eden 95 küçükbaş hayvan telef oldu.

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