Silopi'de anaokulu öğrencileri için etkinlik düzenlendi
Şırnak Üniversitesi Silopi Meslek Yüksekokulunda (MYO) anaokulu öğrencileri için etkinlik gerçekleştirildi.
Şırnak Üniversitesi Silopi Meslek Yüksekokulunda (MYO) anaokulu öğrencileri için etkinlik gerçekleştirildi.
Okulun bahçesindeki etkinlikte, okul öncesi öğrencilerine yönelik "Arıların Yaşamı" temalı drama etkinliği düzenlendi.
Çocuk Gelişimi Programı birinci sınıf öğrencilerinin eşlik ettiği drama etkinliğinde, arı kıyafeti giydirilen anaokulu öğrencileri kovanlara polen topladı.
Programda, çocuklar katıldığı çeşitli oyunlar ve yarışmalarla eğlendi.
Etkinliğe, Silopi MYO Müdürü Cüneyt Çatuk, Sevgi Yolu Anaokulu Müdürü Yusuf Modaoğlu ile öğretmenler katıldı.
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