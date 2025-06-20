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        Şırnak'ta 1 kişinin öldüğü kavgaya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 22 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 17:55 Güncelleme: 20.06.2025 - 17:55
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        Şırnak'ta 1 kişinin öldüğü kavgaya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
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        Şırnak'ın Silopi ilçesinde 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 22 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İlçeye bağlı Başköy köyünde, 17 Haziran'da çocuklar arasında başlayan ve ailelerin de dahil olduğu, taş, sopa ve silahların kullanıldığı ve 1 kişinin öldüğü 6 kişinin yaralandığı olayda gözaltına alınan 22 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 19'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        - Olay

        İlçeye bağlı Başköy köyünde gece çocuklar arasında çıkan tartışmaya aileleri de dahil olmuş, taş, sopa ve silah kullanılan kavgada 7 kişi yaralanmıştı.

        Ambulanslarla Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan A.Y. müdahaleye rağmen kurtarılamamış olaya karıştıkları belirlenen 22 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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