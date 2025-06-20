Şırnak'ta 1 kişinin öldüğü kavgaya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

İlçeye bağlı Başköy köyünde gece çocuklar arasında çıkan tartışmaya aileleri de dahil olmuş, taş, sopa ve silah kullanılan kavgada 7 kişi yaralanmıştı.

İlçeye bağlı Başköy köyünde, 17 Haziran'da çocuklar arasında başlayan ve ailelerin de dahil olduğu, taş, sopa ve silahların kullanıldığı ve 1 kişinin öldüğü 6 kişinin yaralandığı olayda gözaltına alınan 22 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

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