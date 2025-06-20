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        Şırnak'ta seyir halindeyken alev alan cipin sürücüsü öldü

        Şırnak'ın İdil ilçesinde seyir halindeyken yanan cipin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 23:02 Güncelleme: 20.06.2025 - 23:02
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        Şırnak'ta seyir halindeyken alev alan cipin sürücüsü öldü
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        Şırnak'ın İdil ilçesinde seyir halindeyken yanan cipin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gültepe köyü yakınlarında Irak uyruklu A.D. idaresindeki 11 Z 53670 plakalı cipin motor bölümü henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak yanmaya başladı.

        Alevlerin büyümesi üzerine, sürücü araçta mahsur kaldı.

        Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince araçtaki yangın söndürüldü.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, araçtaki sürücünün yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

        Sürücünün cansız bedeni, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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