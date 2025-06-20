Şırnak'ta seyir halindeyken alev alan cipin sürücüsü öldü

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gültepe köyü yakınlarında Irak uyruklu A.D. idaresindeki 11 Z 53670 plakalı cipin motor bölümü henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak yanmaya başladı.

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