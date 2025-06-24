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        Silopili gençler Çanakkale'ye kültür gezisine uğurlandı

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde "Şehirler ve Kültürler Projesi" kapsamında gençler Çanakkale gezisine çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 22:53 Güncelleme: 24.06.2025 - 22:54
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        Silopili gençler Çanakkale'ye kültür gezisine uğurlandı
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        Şırnak’ın Silopi ilçesinde "Şehirler ve Kültürler Projesi" kapsamında gençler Çanakkale gezisine çıktı.

        Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Şehirler ve Kültürler Projesi" kapsamında 38 genç için 1 gençlik lideri ve 1 eğitmen eşliğinde gezi programı tertip edildi.

        Silopi Gençlik Merkezi önünde otobüse binen öğrenciler, 5 günlük gezi programı kapsamında Çanakkale'ye uğurlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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