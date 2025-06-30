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        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 68 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

        Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 68 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 22:04 Güncelleme: 30.06.2025 - 22:08
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        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 68 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı
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        Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 68 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında son bir haftada kent merkezi ve ilçelerde çalışmalar gerçekleştirdi.

        Bu kapsamda bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 29 gram metamfetamin, 1 gram esrar, 0,12 gram eroin, 3 bong, gümrük kaçağı 4 bin 310 paket sigara, 0,16 gram tütün, 65 puro, 467 paket elektronik sigara tütünü, 24 cep telefonu, tabanca, 7 fişek, şarjör, 43 elektronik sigara ve 4 bin 585 muhtelif malzeme ele geçirildi.

        Operasyonlarda, toplam 68 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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