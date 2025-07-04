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        Şırnak'ta "Hz. Nuh'u Anma Merasimi" başladı

        Şırnak'ta, Valilik ve belediye işbirliğiyle bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Hz. Nuh'u Anma Merasimi" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 18:12 Güncelleme: 04.07.2025 - 18:32
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        Şırnak'ta "Hz. Nuh'u Anma Merasimi" başladı
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        Şırnak'ta, Valilik ve belediye işbirliğiyle bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Hz. Nuh'u Anma Merasimi" başladı.

        Cizre Nuh Nebi Camisi'ndeki programda Kur'an-ı Kerim okundu, cuma namazının ardından Hz. Nuh'un kabri ziyaret edildi.

        Cami çıkışında vatandaşlara aşure ve limonata ikram edildi.

        Şırnak Valisi Birol Ekici, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarın Cudi Sefine bölgesinde devam edecek programda Hz. Nuh Camisi'nin temelinin atılacağını belirtti.

        Ekici, programa Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın da katılacağını ifade ederek, "Bu bölgede binlerce yıldır yaşayan insanların birliğini, beraberliğini, kardeşliğini, barışını göstermek üzere hep birlikte gayret göstereceğiz. Bunun sembolü olarak da yarın Cudi Dağı Sefine bölgesinde bir caminin temel atmasını birlikte gerçekleştireceğiz. Bütün vatandaşlarımızın yarın bu ana şahitlik etmesini istiyor. Hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

        Programa, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Irak'ın Gaziantep Başkonsolosu Thoalfıqar Tawfıo Humoud, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Osman Geliş, Cizre TSO Başkanı Ömer Faruk Yıldırım, Cizre ESO Başkanı Hafzullah Memduhoğlu, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        "Hz. Nuh'u Anma Merasimi" kapsamında Şırnak Üniversitesi Kampüsü El-Cezeri Salonu'nda devam eden programda "Hz. Nuh ve Mesajı" konulu panel düzenlendi.

        Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış'ın moderatörlüğünde yapılan oturumda, ŞÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Özdemir, "İslami kaynaklarda Cudi'nin yeri", ŞÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurullah Agitoğlu da "Kur'an'a göre Hz. Nuh ve mücadelesi" konularında sunum yaptı.

        Panele, Belediye Başkan Vekili Şemşettin Barış, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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