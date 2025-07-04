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        Gabar Dağı'ndaki orman ve örtü yangını kontrol altına alındı

        Şırnak'ta Gabar Dağı'nda çıkan örtü ve orman yangını havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 21:54 Güncelleme: 04.07.2025 - 21:54
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        Gabar Dağı'ndaki orman ve örtü yangını kontrol altına alındı
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        Şırnak'ta Gabar Dağı'nda çıkan örtü ve orman yangını havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

        Güçlükonak-Siirt sınırında yer alan Yarımca, Kırkağaç ve Yenidemir köylerindeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde çıkan yangına, Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma, AFAD, İl Özel İdaresi ve Şırnak Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

        Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangının söndürülmesi için yürütülen çalışmalara, Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı bir helikopter de havadan destek verdi.

        Yangın, ekiplerin çalışması sonucu sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

        Şırnak Valiliği sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Gabar Yenidemir köyü mevkisinde çıkan yangın, 1 helikopter, 2 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 4 pikap, itfaiye aracı, TPAO Bölge Müdürlüğüne ait su tankeri ve ekibi, İl Özel İdare arazözü ve tüm ekipler ile müdahale edilerek kontrol altına alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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