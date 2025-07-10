Şırnak'ta kaybolan kişi için arama çalışması yapıldı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde, sabah evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan kişi için arama çalışması yapıldı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde, sabah evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan kişi için arama çalışması yapıldı.
İlçede yaşayan ve sabah evinden çıkan 7 çocuk babası Lokman Acar'ın (36) eve dönmemesi üzerine ailesi kayıp ihbarında bulundu.
Acar'a cep telefonundan da ulaşamayan ailenin talebi üzerine Cizre Belediyesi itfaiye ekipleri, Dicle Nehri ve çevresinde arama çalışması yürüttü.
Ailesi, Acar'ı görenlerin güvenlik birimlerine bilgi vermesini istedi.
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