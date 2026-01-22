Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Haberleri

        Şırnak Valiliğinden kuvvetli kar yağışı uyarısı

        Şırnak Valiliği, kent merkezinde bu akşam saatlerinden başlayan ve yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli kar yağışının beklendiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 23:58 Güncelleme: 22.01.2026 - 23:58
        Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, kar kalınlığının 10-20 santimetrenin üzerinde olmasının öngörüldüğü belirtildi.

        Paylaşımda, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don ile yüksek kesimlerde tipi, kar örtüsünün yüksek olduğu eğimli bölgelerde ise çığ riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

