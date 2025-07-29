Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 6 zanlı tutuklandı

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 19 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında son bir haftada kent merkezi ve ilçelerde çalışmalar gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 1,25 gram metamfetamin, bong, gümrük kaçağı 2 bin 750 paket sigara, 143 elektronik sigara, 71 cep telefonu, 1070 elektronik sigara tütünü ile 5 bin 231 muhtelif malzeme ele geçirildi.

Operasyonda, 19 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.