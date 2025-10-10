Habertürk
        Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta "Uluslararası İbnü'l-Esir El Cezeri Kardeşler Sempozyumu" sona erdi

        Şırnak'ta düzenlenen "Uluslararası İbnü'l-Esir El Cezeri Kardeşler Sempozyumu" sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2025 - 21:43 Güncelleme: 10.10.2025 - 21:43
        Şırnak'ta "Uluslararası İbnü'l-Esir El Cezeri Kardeşler Sempozyumu" sona erdi
        Şırnak'ta düzenlenen "Uluslararası İbnü'l-Esir El Cezeri Kardeşler Sempozyumu" sona erdi.

        Valilik, Şırnak Üniversitesi ve Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) işbirliğiyle 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi’nde 5'i yurt dışından olmak üzere 103 akademisyenin katıldığı sempozyumun ikinci gününde İbnü'l-Esir El Cezeri Kardeşler'in hayatı, eserleri ve tarihe ilgilerini konu alan sunumlar yapıldı.

        Daha sonra Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, İslam Tarihçisi Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, Prof. Dr. Adnan Demircan, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Enbiya Yıldırım ve Prof. Dr. Hüseyin Güneş'in katıldığı değerlendirme oturumu yapıldı.

        Rektör Alkış, sempozyumun çok renkli ve verimli geçtiğini, üniversitenin son yıllarda bu konuda iyi bir örnek teşkil ettiğini söyledi.

        Sempozyumu Düzenleme Kurulu Başkanı Güneş de 100'ü aşkın akademisyenin bildiri sunduğu sempozyumda önemli tarihi noktaların not alındığını bunu üniversite olarak arşivlerinde değerli bir yer edineceğini kaydetti.

        Güneş, "Sempozyuma katılan tüm akademisyenlere teşekkür ediyorum. Yarın da misafirlerimizi İbnü'l-Esir El Cezeri kardeşlerin diyarı olan Cizre'de gezdireceğiz onlar burada tarihi yerlerde tarihe tanıklık edecekler." dedi.

        Sempozyuma, Üniversite Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Eyyuboğlu, İl Müftüsü Orhan Örnek, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

