        Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta meme kanseri farkındalık etkinliği düzenlendi

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 16:56 Güncelleme: 20.10.2025 - 16:56
        Şırnak'ta meme kanseri farkındalık etkinliği düzenlendi
        Şırnak'ın Cizre ilçesinde "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

        Cizre İlçe Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ekipleri, "Farkındayız, Güvendeyiz" sloganıyla etkinlik düzenledi.

        Bu kapsamda Cizre Devlet Hastanesi girişinde açılan stanttan broşür dağıtılarak, kadınlar meme kanseri konusunda bilgilendirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen KETEM Birim Sorumlusu Uzman Dr. Eliz Ayaroğlu, meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğunu belirtti.

        Meme kanserinde erken teşhisin hayat kurtardığını bildiren Ayaroğlu, şunları kaydetti:

        "Her kadının 20 yaşından itibaren ayda bir kendi kendine meme muayenesi, iki yılda bir de klinik meme muayenesi yaptırmalıdır. 40 yaşından itibaren ise bu muayeneyi yılda bir kez yaptırmalıdır. Mamografi ise 40-69 yaş arasındaki kadınlarda iki yılda bir düzenli olarak çekilmelidir."

        Her yıl binlerce kadının düzenli taramalar sayesinde hastalığı erken evrede fark edip zamanında tedaviye başladığını ifade eden Ayaroğlu, bu sayede kadınların yaşam sürelerinin ve kalitesinin arttığını dile getirdi.

        Ayaroğlu, tüm kadınların KETEM'e başvurarak ücretsiz meme kanseri taraması yapabileceğini sözlerine ekledi.

