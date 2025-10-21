Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 33 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ​​​​​​​ekipleri, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda bazı adres ve araçlarda bir haftada yapılan aramalarda, 15,08 gram eroin, 2,85 gram metamfetamin, 1,07 gram bonzai, 4 sentetik ecza malzemesi, 2 bong, gümrük kaçağı 41 bin 140 paket sigara, 1200 elektronik sigara tütünü, 2 bin puro, 3 kilogram pipo tütünü, 10 cep telefonu, 1900 gözlük, 230 elektronik sigara ve 2 bin 750 makyaj malzemesi ele geçirildi.

Operasyonlarda, 33 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.​​​​​​​