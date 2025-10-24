Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta 14 yaşındaki çocuk babasını silahla öldürdü

        Şırnak'ın İdil ilçesinde 14 yaşındaki çocuk, babasını silahla öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 12:16 Güncelleme: 24.10.2025 - 12:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta 14 yaşındaki çocuk babasını silahla öldürdü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şırnak'ın İdil ilçesinde 14 yaşındaki çocuk, babasını silahla öldürdü.

        İlçeye bağlı Topraklı köyünde dün İ.Ö. (14), henüz bilinmeyen nedenle babası M.Ş.Ö'ye (40) silahla ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan baba, kaldırıldığı İdil Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olay yerinden kaçan İ.Ö, jandarma ekiplerinin takibi sonucu Mardin'in Midyat ilçesinde yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        "Tedesco tam puan aldı!"
        "Tedesco tam puan aldı!"
        Genç kadın korku evindeki dehşeti anlattı!
        Genç kadın korku evindeki dehşeti anlattı!
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        Cep telefonlarında ÖTV matrahı düzenlemesi
        Cep telefonlarında ÖTV matrahı düzenlemesi
        Sigarada enflasyona karşı 4’üncü düzenleme
        Sigarada enflasyona karşı 4’üncü düzenleme
        Irak'ta seçim yaklaşıyor
        Irak'ta seçim yaklaşıyor
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Emniyet Genel Müdürlüğü soruşturma başlattı! Karakolda cinayet!
        Emniyet Genel Müdürlüğü soruşturma başlattı! Karakolda cinayet!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Çin frene bastı, Hindistan hamleye hazırlanıyor
        Çin frene bastı, Hindistan hamleye hazırlanıyor
        Ünlü şarkıcı hortuma yakalandı
        Ünlü şarkıcı hortuma yakalandı
        Desa'nın sektöre sunduğu reçete: Katma değerli üretim
        Desa'nın sektöre sunduğu reçete: Katma değerli üretim
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        13 yaşındaki Fatih'i öldüren 15 yaşında! Çocuk katil!
        13 yaşındaki Fatih'i öldüren 15 yaşında! Çocuk katil!
        "Netanyahu Gazze planını batırırsa..."
        "Netanyahu Gazze planını batırırsa..."
        Diş fırçanızı değiştireli 3 ay olduysa dikkat!
        Diş fırçanızı değiştireli 3 ay olduysa dikkat!
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim

        Benzer Haberler

        Şırnak Belediyesi'nden yeni evlenen çiftlere çeyiz desteği
        Şırnak Belediyesi'nden yeni evlenen çiftlere çeyiz desteği
        Şırnak'ta "usulsüz sağlık raporu" operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Şırnak'ta "usulsüz sağlık raporu" operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Şırnak'ta trafik kazasında 6 kişi yaralandı
        Şırnak'ta trafik kazasında 6 kişi yaralandı
        Şırnak'ta midibüs ile cip kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
        Şırnak'ta midibüs ile cip kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
        Şırnak'taki tarihi yapının avlusuna geçişi sağlayan giriş bölümü restore ed...
        Şırnak'taki tarihi yapının avlusuna geçişi sağlayan giriş bölümü restore ed...
        Şırnak Valisi Ekici'den hastalara ziyaret
        Şırnak Valisi Ekici'den hastalara ziyaret