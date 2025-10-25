Habertürk
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 15:49 Güncelleme: 25.10.2025 - 15:49
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
        Salon:Cizre100. Yıl

        Hakemler: Tolgahan Dinçer, Ramazan Demiröz

        Rams Global Cizre Belediyespor: Aslan Ekşi, Hernandez, İbrahim Emet, Aghajanimohzaji, Rezaei, Hakan Polat (Alperay Demirciler, Emre Çevik, Umut Durur, Egecan Avcıl)

        İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Halil İbrahim Yücel, Selim Yıldız, Mustafa Cervatoğlu, Bardarov, Gunter, Fatih Yorumez (Cemal Özgür, Batu Ercan Akbaba, Ali Fazlı, Özgür Benzer)

        Setler: 19-25, 25-19, 19-25, 18-25

        Süre: 112 dakika

        ŞIRNAK

