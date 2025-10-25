Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Salon:Cizre100. Yıl
Hakemler: Tolgahan Dinçer, Ramazan Demiröz
Rams Global Cizre Belediyespor: Aslan Ekşi, Hernandez, İbrahim Emet, Aghajanimohzaji, Rezaei, Hakan Polat (Alperay Demirciler, Emre Çevik, Umut Durur, Egecan Avcıl)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Halil İbrahim Yücel, Selim Yıldız, Mustafa Cervatoğlu, Bardarov, Gunter, Fatih Yorumez (Cemal Özgür, Batu Ercan Akbaba, Ali Fazlı, Özgür Benzer)
Setler: 19-25, 25-19, 19-25, 18-25
Süre: 112 dakika
ŞIRNAK
