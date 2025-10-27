Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 87 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında yakalanan 87 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 14:35 Güncelleme: 27.10.2025 - 14:35
        Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 87 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında yakalanan 87 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 20-26 Ekim'de asayiş ve kaçakçılık operasyonları gerçekleştirildi.

        Bu kapsamda yapılan aramalarda, 3 gram metamfetamin, 23 litre alkollü içecek, 57 cep telefonu, 27 bin 55 kaçak sigara, 365 elektronik sigara ve likiti, 1234 muhtelif hırdavat malzemesi, 862 tekstil ürünü, 638 kozmetik eşya, 955 süs ve aksesuar eşyası, 600 muhtelif gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

        Operasyonlarda yakalanan 87 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

