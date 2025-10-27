Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 87 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında yakalanan 87 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 20-26 Ekim'de asayiş ve kaçakçılık operasyonları gerçekleştirildi.
Bu kapsamda yapılan aramalarda, 3 gram metamfetamin, 23 litre alkollü içecek, 57 cep telefonu, 27 bin 55 kaçak sigara, 365 elektronik sigara ve likiti, 1234 muhtelif hırdavat malzemesi, 862 tekstil ürünü, 638 kozmetik eşya, 955 süs ve aksesuar eşyası, 600 muhtelif gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.
Operasyonlarda yakalanan 87 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
