Şırnak'ta yer fıstığı hasadı yapıldı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde yer fıstığı hasat şenliği düzenlendi.

Başverimli beldesinde düzenlenen şenliğe katılan Vali Birol Ekici ve AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, traktöre binerek yer fıstığı hasadı yaptı.

Şenlikte konuşan Vali Ekici, kentin tarım ve enerji üretiminde ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Şırnak'ın fıstık üretiminde Türkiye'nin 3'üncü sırasında bulunduğunu belirten Ekici, "Pamuk üretiyoruz, buğday üretiyoruz. Üretimimizde çok güzel bir ivme yakaladık. Sulama ve sera yatırımlarını artırarak üretimimizi katlayacağız." diye konuştu.

Milletvekili Tatar ise Şırnak'ın tarımda güçlü bir potansiyele sahip olduğunun altını çizerek, "Artık Şırnak'ı tüketen değil, üreten bir şehir haline getiriyoruz." dedi.

Kaymakam Çağlar Partal, ilçenin geleceği için el birliğiyle çalışmaya devam edeceklerini aktardı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Sezgin de bu yıl 60 bin dekara yakın alanda yer fıstığı ekildiğini belirterek, 25 bin tonluk rekolte beklediklerini söyledi.