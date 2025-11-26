Habertürk
Habertürk
        Silopi'de Gazze yararına kermes düzenlendi

        Silopi'de Gazze yararına kermes düzenlendi

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde öğretmen, öğrenci ve velilerin desteğiyle Gazze yararına kermes düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 14:48 Güncelleme: 26.11.2025 - 14:48
        Silopi'de Gazze yararına kermes düzenlendi
        Şırnak'ın Silopi ilçesinde öğretmen, öğrenci ve velilerin desteğiyle Gazze yararına kermes düzenlendi.

        Yunus Emre İlkokulu ile Senan İdin Fen Lisesi öğretmenleri, öğrencileri ve veliler tarafından "Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi" kapsamında kermes yapıldı.

        Yunus Emre İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, çeşitli ürünler satışa sunuldu.

        Kermesten elde edilen 60 bin lira Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

