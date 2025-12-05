Şırnak'ta silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Şırnak'ta iki kuzen arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Merkez Güneyce köyünde S.G. ile kuzeni E.G. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada S.G. tabancayla E.G'yi yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı E.G, ambulansla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
S.G. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
