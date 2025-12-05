Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Şırnak'ta iki kuzen arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 19:21 Güncelleme: 05.12.2025 - 19:21
        Şırnak'ta silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Şırnak'ta iki kuzen arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Merkez Güneyce köyünde S.G. ile kuzeni E.G. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        Kavgada S.G. tabancayla E.G'yi yaraladı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralı E.G, ambulansla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        S.G. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

