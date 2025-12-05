Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'taki uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

        Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 20 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 14:01 Güncelleme: 05.12.2025 - 14:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'taki uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 20 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

        Kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 3 Aralık'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü adli kontrol kararıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 3 Aralık'ta 25 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 20 şüpheli yakalanmıştı. Zanlıların üzerleri ve ikametlerindeki aramalarda, 147,3 gram kannabinoid, 0,82 gram sentetik uyuşturucu, 0,80 gram kokain, 1,05 gram esrar, 3,17 gram eroin, 2 sentetik hap ve 5 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        MKE'deki patlamada 5 işçi ölmüştü! Cezalar belli oldu!
        MKE'deki patlamada 5 işçi ölmüştü! Cezalar belli oldu!
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        PAYCO'ya el konuldu
        PAYCO'ya el konuldu
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        Kaza yaptı, bayıldı, hipotermi geçirdi!
        Kaza yaptı, bayıldı, hipotermi geçirdi!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"
        Pantone 2026 yılının rengini açıkladı
        Pantone 2026 yılının rengini açıkladı
        Gürültüden rahatsız oldu kurşun yağdırdı!
        Gürültüden rahatsız oldu kurşun yağdırdı!
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi

        Benzer Haberler

        Cizre'de havalimanı yolu 450 fidan ile yeşilleniyor
        Cizre'de havalimanı yolu 450 fidan ile yeşilleniyor
        Cizre'de başarıda arkadaş seçimi konferansı
        Cizre'de başarıda arkadaş seçimi konferansı
        Cizre'de havalimanı yoluna fidan dikildi
        Cizre'de havalimanı yoluna fidan dikildi
        Şırnak'ta kalp rahatsızlığı olan bebek ambulans uçakla Ankara'ya sevk edild...
        Şırnak'ta kalp rahatsızlığı olan bebek ambulans uçakla Ankara'ya sevk edild...
        Şırnak'ta kalp rahatsızlığı olan bebek ambulans uçakla Ankara'ya sevk edild...
        Şırnak'ta kalp rahatsızlığı olan bebek ambulans uçakla Ankara'ya sevk edild...
        Bestler Dereler bölgesine 30 yıl sonra ilk kez yollar açılıyor
        Bestler Dereler bölgesine 30 yıl sonra ilk kez yollar açılıyor