Şırnak'taki uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 3 Aralık'ta 25 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 20 şüpheli yakalanmıştı. Zanlıların üzerleri ve ikametlerindeki aramalarda, 147,3 gram kannabinoid, 0,82 gram sentetik uyuşturucu, 0,80 gram kokain, 1,05 gram esrar, 3,17 gram eroin, 2 sentetik hap ve 5 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilmişti.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü adli kontrol kararıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.