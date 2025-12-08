Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 107 şüpheliye adli işlem yapıldı

        Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 107 şüpheliye adli işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 16:06 Güncelleme: 08.12.2025 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 107 şüpheliye adli işlem yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 107 şüpheliye adli işlem uygulandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ​​​​​​​ekipleri, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde çalışma gerçekleştirdi.

        Bu kapsamda, bazı adresler ve araçlarda bir haftada yapılan aramalarda,149,92 gram bonzai, 152,46 gram esrar, 4,42 gram metamfetamin, 21,17 gram eroin, 1 gram kokain, 4 sentetik ecza malzemesi, 2 bong aparatı, gümrük kaçağı 164 bin 200 paket sigara, 23 bin 400 elektronik sigara likiti, 900 litre akaryakıt, 500 puro, 454 elektronik sigara, 8 cep telefonu, 4 litre alkol, 123 gözlük, cep telefonu aksesuarı ile ayakkabı ele geçirildi.

        Operasyonlarda yakalanan 107 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye açıklaması
        Büyük tepki toplamıştı... Gündeme oturan o okulun müdürü konuştu!
        Büyük tepki toplamıştı... Gündeme oturan o okulun müdürü konuştu!
        Kartalkaya'da gerekçeli karar açıklandı!
        Kartalkaya'da gerekçeli karar açıklandı!
        Bahis operasyonundaki 38 şüpheli adliyede!
        Bahis operasyonundaki 38 şüpheli adliyede!
        17 yaşındaki caniyle ilgili korkunç ayrıntı!
        17 yaşındaki caniyle ilgili korkunç ayrıntı!
        Antalya'da 10 saatte 2 deprem ve önemli açıklama!
        Antalya'da 10 saatte 2 deprem ve önemli açıklama!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        160 bin metal işçisine işverenden ilk teklif
        160 bin metal işçisine işverenden ilk teklif
        Esad rejiminin devrilişi birinci yılında kutlanıyor
        Esad rejiminin devrilişi birinci yılında kutlanıyor
        Fenerbahçe'de kadro dışı kararı!
        Fenerbahçe'de kadro dışı kararı!
        Taksici cinayetinde Yargıtay son sözü söyledi!
        Taksici cinayetinde Yargıtay son sözü söyledi!
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        Reşit olduktan 3 gün sonra evlendi
        Reşit olduktan 3 gün sonra evlendi
        Adliye katibi zimmetine 6.5 milyon TL geçirdi!
        Adliye katibi zimmetine 6.5 milyon TL geçirdi!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Bastonlu 'Rambo'
        Bastonlu 'Rambo'
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        G.Saray'da sakat futbolcuların son durumu!
        G.Saray'da sakat futbolcuların son durumu!
        Cimbom, Monaco deplasmanında: Hedef ilk 8!
        Cimbom, Monaco deplasmanında: Hedef ilk 8!
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        TL rasyosu mevduat faizine engel

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta kar yolları kapattı, beyaz esaret başladı
        Şırnak'ta kar yolları kapattı, beyaz esaret başladı
        Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 87 şüpheli hakkında işlem y...
        Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 87 şüpheli hakkında işlem y...
        Yağış sonrası kopan kaya parçaları yolu ulaşıma kapattı
        Yağış sonrası kopan kaya parçaları yolu ulaşıma kapattı
        Şırnak Emniyet Müdürü Sazak'tan öğrencilere sürpriz
        Şırnak Emniyet Müdürü Sazak'tan öğrencilere sürpriz
        Şırnak'ta yağış sonrası Hezil Çayı coştu, suyun debisi yükseldi
        Şırnak'ta yağış sonrası Hezil Çayı coştu, suyun debisi yükseldi
        Habur'un yanı başında dev proje: Silopi Sera OTB 2026'da üretime başlıyor S...
        Habur'un yanı başında dev proje: Silopi Sera OTB 2026'da üretime başlıyor S...