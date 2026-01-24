Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Haberleri

        Uludere'de nesli tükenme tehlikesi altındaki su samuru görüntülendi

        Şırnak'ın Uludere ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki su samuru görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 10:55 Güncelleme: 24.01.2026 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uludere'de nesli tükenme tehlikesi altındaki su samuru görüntülendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şırnak'ın Uludere ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki su samuru görüntülendi.

        İlçeye bağlı Hilal beldesinde bir derede avlanan su samuru, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Görüntüde, su samurunun derede suya dalarak avlanmaya çalışması, bir süre sonra bölgeden uzaklaşması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        3 aylık evliydi... Helin intihar etmemiş!
        3 aylık evliydi... Helin intihar etmemiş!
        Daha 14 yaşındaydı... Silah patladı! Nur Banu nasıl öldü?
        Daha 14 yaşındaydı... Silah patladı! Nur Banu nasıl öldü?
        Balıkesir'de 5,1 büyüklüğünde deprem
        Balıkesir'de 5,1 büyüklüğünde deprem
        Kıdem tazminatı çalışırken alınır mı?
        Kıdem tazminatı çalışırken alınır mı?
        Yurt geneli yağışlı, illerimizde hava durumu!
        Yurt geneli yağışlı, illerimizde hava durumu!
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Vadeleri dolan KKM hesaplarına ilişkin tebliğler kaldırıldı
        Vadeleri dolan KKM hesaplarına ilişkin tebliğler kaldırıldı
        Ünlü politikacı-sanatçı aşkları
        Ünlü politikacı-sanatçı aşkları
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Bakan Fidan: Ateşkesin uzatılması gerekebilir
        Bakan Fidan: Ateşkesin uzatılması gerekebilir
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        ABD'den İran'a yaptırım kararı
        ABD'den İran'a yaptırım kararı
        Trabzonspor sahasında 2 golle kazandı!
        Trabzonspor sahasında 2 golle kazandı!
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Galatasaray, Noa Lang transferini açıkladı!
        Galatasaray, Noa Lang transferini açıkladı!
        Fenerbahçe'den Beto için resmi teklif!
        Fenerbahçe'den Beto için resmi teklif!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Çığ riski nedeniyle kapalı 30 köy yolu için çalışma başlatıldı
        Çığ riski nedeniyle kapalı 30 köy yolu için çalışma başlatıldı
        Cizre'de seyir halindeki Tır alevlere teslim oldu
        Cizre'de seyir halindeki Tır alevlere teslim oldu
        İl Jandarma Komutanı parmağındaki yüzüğü çıkartıp hediye etti, duygu dolu a...
        İl Jandarma Komutanı parmağındaki yüzüğü çıkartıp hediye etti, duygu dolu a...
        Şırnak'ta sınır güvenliği ve düzensiz göçle mücadele masaya yatırıldı
        Şırnak'ta sınır güvenliği ve düzensiz göçle mücadele masaya yatırıldı
        Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı maddi imkansızlıklar nedeniyle lig...
        Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı maddi imkansızlıklar nedeniyle lig...
        Şırnak'ta kardan 35 köy yolu kapandı, uçuşlar iptal edildi
        Şırnak'ta kardan 35 köy yolu kapandı, uçuşlar iptal edildi