Uludere'de nesli tükenme tehlikesi altındaki su samuru görüntülendi

Şırnak'ın Uludere ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki su samuru görüntülendi. İlçeye bağlı Hilal beldesinde bir derede avlanan su samuru, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde, su samurunun derede suya dalarak avlanmaya çalışması, bir süre sonra bölgeden uzaklaşması yer alıyor.

