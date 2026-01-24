Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Haberleri

        Uludere'de yoğun yağışla biriken kar kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor

        Şırnak'ın Uludere ilçesinde etkili olan yoğun yağışının ardından biriken kar, kamyonlarla yerleşim yerlerinin dışına taşınıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 11:03 Güncelleme: 24.01.2026 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uludere'de yoğun yağışla biriken kar kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şırnak'ın Uludere ilçesinde etkili olan yoğun yağışının ardından biriken kar, kamyonlarla yerleşim yerlerinin dışına taşınıyor.

        Kar yağışının etkili olduğu ilçede, belediye ekipleri ulaşımda aksamanın yaşanmaması için çalışma yürütüyor.

        Ekipler, bir yandan yollarda buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaparken, bir yandan da iş makineleriyle cadde ve sokaklardaki karları kamyonlara yükleyip ilçe dışına taşıyor.

        Uludere Belediye Başkanı Gürgin Ürek de çalışmaları takip ederek, ekiplerden bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        3 aylık evliydi... Helin intihar etmemiş!
        3 aylık evliydi... Helin intihar etmemiş!
        Daha 14 yaşındaydı... Silah patladı! Nur Banu nasıl öldü?
        Daha 14 yaşındaydı... Silah patladı! Nur Banu nasıl öldü?
        İşte Okan Buruk'un Karagümrük 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Karagümrük 11'i!
        Balıkesir'de 5,1 büyüklüğünde deprem
        Balıkesir'de 5,1 büyüklüğünde deprem
        Kıdem tazminatı çalışırken alınır mı?
        Kıdem tazminatı çalışırken alınır mı?
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Yurt geneli yağışlı, illerimizde hava durumu!
        Yurt geneli yağışlı, illerimizde hava durumu!
        Vadeleri dolan KKM hesaplarına ilişkin tebliğler kaldırıldı
        Vadeleri dolan KKM hesaplarına ilişkin tebliğler kaldırıldı
        Ünlü politikacı-sanatçı aşkları
        Ünlü politikacı-sanatçı aşkları
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Bakan Fidan: Ateşkesin uzatılması gerekebilir
        Bakan Fidan: Ateşkesin uzatılması gerekebilir
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        ABD'den İran'a yaptırım kararı
        ABD'den İran'a yaptırım kararı
        Trabzonspor sahasında 2 golle kazandı!
        Trabzonspor sahasında 2 golle kazandı!
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Galatasaray, Noa Lang transferini açıkladı!
        Galatasaray, Noa Lang transferini açıkladı!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Yoğun kar yağışına dayanamayan halı sahanın demirleri çöktü
        Yoğun kar yağışına dayanamayan halı sahanın demirleri çöktü
        Uludere'de nesli tükenme tehlikesi altındaki su samuru görüntülendi
        Uludere'de nesli tükenme tehlikesi altındaki su samuru görüntülendi
        Çığ riski nedeniyle kapalı 30 köy yolu için çalışma başlatıldı
        Çığ riski nedeniyle kapalı 30 köy yolu için çalışma başlatıldı
        Cizre'de seyir halindeki Tır alevlere teslim oldu
        Cizre'de seyir halindeki Tır alevlere teslim oldu
        İl Jandarma Komutanı parmağındaki yüzüğü çıkartıp hediye etti, duygu dolu a...
        İl Jandarma Komutanı parmağındaki yüzüğü çıkartıp hediye etti, duygu dolu a...
        Şırnak'ta sınır güvenliği ve düzensiz göçle mücadele masaya yatırıldı
        Şırnak'ta sınır güvenliği ve düzensiz göçle mücadele masaya yatırıldı